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يستخدم بوتين ورقة الفوز فِيْ “حرب باردة للغاية”. ما هِيْ عواقب قطع الغاز الروسي على الحكومات والشعوب الأوروبية

وتتناول حلقة “بيزنس +” قرار بوتين بقطع الغاز الروسي عَنّْ أوروبا والذي يمثل 40٪ من استهلاك القارة العجوز خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وتوضح الحلقة الإجراءات القاسية التي اتخذتها معظم الدول الأوروبية لمواجهة هذا القرار، ومنها تقنين استهلاك الطاقة فِيْ الشوارع والمحلات التجارية والدوائر الحكومية وفرض غرامات على استخدام التكييف بدرجات معينة، وكذلك توجيه الناس للاستحمام بشكل جماعي مع الماء البارد وتدابير أخرى.

من ناحية أخرى، سعت الدول الأوروبية إلَّى استخدام مصادر بديلة لتوليد الطاقة مثل الفحم والحطب والطاقة النووية، متجاهلة التأثير البيئي الضار لهذه المصادر.

تتوقف الحادثة عَنّْد ردود الفعل والغضب الشعبي الذي تواجهه الحكومات الأوروبية، فالشعب هُو الضحية الرئيسية للسياسات الخارجية للدول، وهِيْ ورقة الضغط التي يستخدمها بوتين حاليًا ضد أوروبا فِيْ حربه على أوكرانيا.