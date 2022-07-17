كَيْفَ زعزع التضخم ثقة الأميركيين فِيْ أكبر اقتصاد بالعالم

فِيْ حين يشعر الأمريكيون بتحسن طفِيْف بشأن الاقتصاد، لا تزال ثقة المستهلك قريبة من أدنى مستوى لها على الإطلاق، وفقًا لبيانات المسح الأولية من جامعة ميشيغان.

وتظهر البيانات أن المؤشر الأولي لاستطلاعات الجامعات للمستهلكين ارتفع إلَّى 51.1 فِيْ يوليو من مستوى قياسي منخفض بلغ 50 فِيْ يونيو.

وقالت جوان هسو، مديرة استطلاعات المستهلكين “استمرت نسبة المستهلكين الذين يلومون التضخم على تآكل مستويات معيشتهم فِيْ الارتفاع إلَّى 49٪، وهُو ما يضاهِيْ أعلى مستوى على الإطلاق خلال فترة الركود العظيم”. استمرت هذه الآراء السلبية فِيْ مواجهة الاعتدال الأخير فِيْ أسعار غاز الضخ.

كَمْا أظهر الاستطلاع أن التوقعات الخاصة بالتضخم طويل الأجل تستمر فِيْ التحسن. انخفض متوسط ​​التوقعات لمستويات التضخم بعد خمس سنوات من الآن إلَّى 2.8٪، وهُو انخفاض من نطاق 2.9٪ إلَّى 3.1٪ الذي شهدناه خلال الأشهر الـ 11 الماضية.

تأتي بيانات ثقة المستهلك فِيْ أعقاب أرقام مبيعات التجزئة الجديدة، والتي أظهرت انخفاضًا طفِيْفًا فِيْ الإنفاق حيث يكافح الأمريكيون ارتفاع الأسعار على كل شيء من ملفات تعريف الارتباط إلَّى الملابس. يراقب الاقتصاديون وصانعو السياسة عَنّْ كثب أي انخفاض كبير فِيْ إنفاق المستهلكين فِيْ الولايات المتحدة، والذي يقود ما يقرب من ثلثي الاقتصاد.

وكشفت البيانات أن مبيعات التجزئة نمت بنسبة 1٪ فِيْ يونيو من مايو إلَّى 680.6 مليار دولار، وارتفعت بنسبة 8.4٪ عَنّْ يونيو 2022، وفقًا للبيانات الصادرة عَنّْ مكتب الإحصاء الأمريكي.

ومع ذلك، نظرًا لأن أرقام مبيعات التجزئة لا يتم تعديلها وفقًا للتضخم، فمن المرجح أن يعكس الرقم الأعلى ارتفاعًا فِيْ الأسعار بدلاً من زيادة الإنفاق. وارتفع معدل التضخم، بحسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، بنسبة 1.3٪ خلال الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 9.1٪ عَنّْ شهر يونيو الماضي.

وكانت بعض أكبر مكاسب المبيعات على أساس سنوي فِيْ محطات الوقود، التي ارتفعت بنسبة 49.1٪. وارتفعت أسعار متاجر التجزئة المختلفة بنسبة 15.1٪، كَمْا ارتفعت أسعار خدمات الأغذية والمشروبات بنسبة 13.4٪. انخفضت المبيعات فِيْ متاجر الإلكترونيات والأجهزة المنزلية بنسبة 9.1٪، مما يعكس الاتجاه المستمر للمستهلكين الذين يتجنبون السلع باهظة الثمن مقابل الإنفاق المرتبط بالخدمات.

فِيْ حين توقع بعض المحللين والاقتصاديين سابقًا أن يقوم بنك الاحتياطي الفِيْدرالي برفع سعر الإقراض القياسي بمقدار 75 نقطة أساس أخرى عَنّْدما يجتمع فِيْ نهاية الشهر لمناقشة السياسة النقدية، فإن الدفعة الأخيرة من البيانات الاقتصادية القوية جعلت الأسواق تستعد لاتخاذ إجراءات أكثر قوة من الاحتياطي الفِيْدرالي – بما فِيْ ذلك رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس – لتهدئة طلب المستهلكين.

فِيْ خطاب ألقاه مؤخرًا، أشار محافظ الاحتياطي الفِيْدرالي كريستوفر والر إلَّى أنه يدعم زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس. ومع ذلك، قال إنه سيفكر فِيْ الذهاب إلَّى مستوى أعلى إذا جاءت بيانات مبيعات التجزئة والمنازل أعلى من المتوقع.

قال كبير محللي الصناعة فِيْ بنك ريت، تيد روسمان، إن نشاط التجزئة فِيْ يونيو قد يكون حارًا بدرجة كافِيْة لدعم هذا الارتفاع الهائل.

“حَقيْقَة أن مبيعات التجزئة تتعامل بشكل أو بآخر مع المياه فِيْ وقت يكون فِيْه التضخم مرتفعًا وينفق الناس المزيد من أموالهم التقديرية على السفر وتناول الطعام بالخارج، أعتقد أن هناك قراءة محتملة لهذا من شأنها أن تشجع الاحتياطي الفِيْدرالي على انطلق بشكل كبير “. .