تشتهر سلسلة Subway بوجباتها السريعة المميزة، لكن لا يعرف الكثير من الناس أن الفِيْزياء النووية لعبت دورًا فِيْ صعود تلك الإمبراطورية.

تأسست السلسلة من قبل رجل الأعمال فريد ديلوكا، فِيْ السوق الأمريكية، بعد سنوات من النضال.

ولادة فريد ديلوكا

وُلد ديلوكا عام 1947، فِيْ بروكلين، نيويورك، وولد لوالدين إيطاليين هاجرا إلَّى الولايات المتحدة.

فِيْ البداية، شارك DeLuca فِيْ تجارة بيع الزجاجات الفارغة، ثم وزع تجارته، لتشمل توزيع الصحف اليومية على أكثر من 400 منزل.

أثناء القيام بهذا العمل، حافظ DeLuca على حياته الأكاديمية، ونجح فِيْ التخرج من المدرسة الثانوية، ثم انتقل إلَّى الجامعة حيث درس الطب.

فِيْ هذا الوقت كانت تكاليف الدراسة مرتفعة، ولأن ديلوكا وعائلته كانوا يعانون من الفقر، لم يتلق دعمًا ماليًا، مما دفعه إلَّى ترك الجامعة قبل إتمامها، وخصص وقته للعمل وجمع الأموال. .

بداية مسيرة فريد ديلوكا

بعد الجامعة، عاد DeLuca إلَّى العمل اليدوي، حيث عمل كبائع فِيْ عدد من المتاجر المتخصصة فِيْ بيع المعدات والآلات، وكان دائمًا طموحًا للحصول على وظيفة بأجر أفضل.

الأمر الذي دفع ديلوكا للتفكير فِيْ أن تصبح ثريًا، من خلال إطلاق مشروعه الاقتصادي الخاص الذي من شأنه أن يدر الأموال التي يطمح إليها.

الفِيْزياء النووية .. بداية فكرة تأسيس “صب واي”

كانت فكرة تأسيس Deluca لسلسلة مطاعم Subway مثالاً على الحاجة إلَّى الاستخدام الصحيح للفرصة عَنّْدما تقدم الحياة نفسها.

ظهرت فكرة إنشاء سلسلة مطاعم عَنّْدما زارهم صديق قديم لعائلة Deluca، وهُو خبير فِيْ مجال الفِيْزياء النووية. الصديق هِيْ قِصَّة ملهمة لرحلة تأسيس سلسلة مطاعم تحولت إلَّى إمبراطورية، بدءًا من فرع واحد بسيط.

اقترح على DeLuca أن يجربها، ووعد بأنه سيذهب معه كشريك تجاري، واستأجر بالفعل مطعمًا صغيرًا، وواصل المحاولة.

كان أول فرع أنشأه من سلسلة مطاعم “صب واي” فِيْ ولاية كونيتيكت، واختار اسم “صب واي هاوس”، ثم اختصره إلَّى “صب واي”، وحاز الاسم على موافقة مرتاديه.

فِيْ عام 1965، نجح DeLuca فِيْ افتتاح أول فرع رسمي لمطاعم صب واي، وأصبح المطعم لاحقًا أحد أشهر سلاسل مطاعم الساندويتشات فِيْ الولايات المتحدة.

وفاة فريد ديلوكا

فِيْ عام 2015، توفِيْ صاحب فكرة إنشاء مطاعم “صب واي”، فريد ديلوكا، عَنّْ عمر يناهز 67 عامًا، بعد معاناته من المرض، وبعد تخليد اسمه فِيْ عالم ريادة الأعمال.