كانت هناك العديد من التقارير التي تنبأت بحدوث تغيير كبير فِيْ خريطة السلع الغذائية فِيْ جميع أنحاء العالم، بسبب الآثار غير المسبوقة لتغير المناخ.

كشفت دراسة أجراها باحثون فِيْ جامعة جنوب فلوريدا أن الاحتباس الحراري يضر إلَّى درجة تنذر بالخطر زراعة المحار، وهِيْ الوجبة التي صدمت السلسلة الغذائية البشرية لأكثر من 10000 ألف سنة.

وفقًا لموقع SIFY الإلكتروني، اكتشف باحثون فِيْ جامعة جنوب فلوريدا أن الاحتباس الحراري تسبب فِيْ حدوث عجز فِيْ عملية زراعة المحار فِيْ منطقة خليج تامبا بولاية فلوريدا، حيث تتطلب زراعة المحار ظروفًا شتوية شديدة البرودة، على عكس ما هُو موجود. يشهد حاليا فِيْ هذه المنطقة. درجة حرارة عالية للغاية.

أكدت الدراسة، التي نشرها الباحثون فِيْ Proceedings of the National Academy of Sciences، أن زراعة المحار فِيْ هذه المنطقة من خليج تامبا قد انخفضت بدرجة مقلقة.

وأوضح الموقع أسباب الأضرار التي لحقت بنمو المحار فِيْ هذه المنطقة بسبب الاحتباس الحراري ودرجات الحرارة المرتفعة للغاية، وذلك لأن المحار ينمو وينمو فِيْ فترات الشتاء المتجمدة، مما يبعده عَنّْ الكائنات البحرية التي تتغذى على أصدافه، مما يعطيها فرصة للنمو. فرصة جيدة لتكوين وإنبات المحار، مما سيمنع ارتفاع درجات الحرارة فِيْ معظم أوقات السنة بسبب التقلبات المناخية الحالية.