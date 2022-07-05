كَيْفَ فقد أثرياء العام 250 مليار دولار فِيْ 180 يوما.. ماسك وبيزوس الأعَنّْف

أعلنت وكالة بلومبرج عَنّْ قائمتها لأحدث تصنيفات لأغنى 10 أشخاص فِيْ العالم بعد نهاية النصف الأول من عام 2022.

وأوردت بيزنس إنسايدر، نتيجة القائمة التي كشفت أن أغنى 10 أشخاص فِيْ العالم تكبدوا خسارة فِيْ قيمة ثرواتهم، تصل إجمالاً إلَّى 250 مليار دولار.

وشمل ذلك مالك شركة Tesla Elon Musk ومؤسس Amazon Jeff Bezos، اللذان خسرا معًا ما يصل إلَّى 120 مليار دولار من الثروات.

أفاد موقع Business Insider أن المدرجين فِيْ القائمة أصبحوا أقل ثراءً بسبب تراجع أسواق الأسْهُمْ الأمريكية فِيْ النصف الأول من عام 2022.

تمثل الحيازات فِيْ الشركات التي أسسوها نسبة كبيرة من صافِيْ ثروتهم.

وذكر أن سوق الأسْهُمْ الأمريكية شهد أسوأ نصف عام أولي فِيْ عام 2022، منذ عام 1970، ومن بين المتضررين، إلَّى جانب ماسك وبيزوس، كان بيل جيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، وبرنارد أرنو، الرئيس التنفِيْذي لعلامة لويس فويتون التجارية. .

وقالت “بيزنس إنسايدر” إنه بالنظر إلَّى ما تمثله الخسارة فِيْ قيمة الاقتصاد الأمريكي، فقد قُدرت بنحو 1.2٪ من قيمة الاقتصاد الأمريكي ككل، وأصحاب الحصة الأكبر من الخسارة هم ماسك و. بيزوس.

وتراجع سهم تسلا بنحو 43٪ منذ بداية العام لأسباب عدة منها مغامرة ماسك فِيْ الاستحواذ على تويتر، بينما تراجعت أسهم أمازون بأكثر من 35٪ خلال النصف الأول من العام.

1.4 تريليون خسائر

فِيْ المجموع، كشفت قائمة بلومبرج أن أغنى 500 شخص حول العالم خسروا حوالي 1.4 تريليون دولار فِيْ النصف الأول من هذا العام.

يعد الانخفاض المذهل هُو الأكبر فِيْ ستة أشهر على الإطلاق لفئة المليارديرات العالمية. تمثل الخسارة تحولًا حادًا عَنّْ العامين الماضيين، عَنّْدما تضخمت ثروات فاحشي الثراء حيث أطلقت الحكومات والبنوك المركزية تدابير تحفِيْزية غير مسبوقة فِيْ أعقاب جائحة COVID-19، مما أدى إلَّى تدمير قيمة كل شيء من شركات التكنولوجيا إلَّى العملات المشفرة .

خسائر تاريخية لمؤشر “Standard & Poor’s 500”

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية بأكثر من 20٪ فِيْ الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مسجلاً أكبر انخفاض منذ عام 1970.

وتأثرت أسواق الأسْهُمْ العالمية منذ بداية العام الجاري بتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، وسط مخاوف من تسارع التضخم وركود الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، يحاول بعض الأثرياء استغلال الأزمات الحالية لتحويلها إلَّى فرصة مولدة تعزز ثرواتهم. اشترى Sam Bankman-Fried، الرئيس التنفِيْذي لبورصة العملات المشفرة FTX، حصة 7.6 ٪ فِيْ Robin Hood Markets فِيْ أوائل مايو بعد أن انخفض سعر سهم الوسيط القائم على التطبيقات بنسبة 77 ٪ عَنّْ عروضه. السنة الأولى فِيْ يوليو الماضي.

بينما يسعى إيلون ماسك، أغنى ملياردير فِيْ العالم، إلَّى الحصول على أشهر عملية استحواذ على الإطلاق، حيث توصل إلَّى صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء Twitter، حيث عرض دفع 54.20 دولارًا للسهم الواحد، بينما تم تداول سهم شركة التواصل الاجتماعي بسعر 37.44 دولارًا فِيْ نيويورك يوم الجمعة. . 1 يوليو 2022.