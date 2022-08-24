كَيْفَ يؤثر التغير المناخي فِيْ طرق العالم.. “دراسات صادمة”

أصبحت الطرق عرضة للاحتباس الحراري، وكان هذا واضحًا خلال تداعيات موجة الحر التاريخية التي اجتاحت أوروبا الغربية.

لم يتوقع أحد أن تصل درجات الحرارة فِيْ أوروبا إلَّى 40 درجة مئوية، مع التواء خطوط السكك الحديدية وتعطل مدارج المطارات وإغلاق الطرق الرئيسية.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية، فإن الالتزام ببنود اتفاقية باريس يتطلب إنفاق 13.5 تريليون دولار حتى عام 2030، بالإضافة إلَّى ضرورة توفِيْر 3 تريليونات دولار أخرى من أجل خفض الاحتباس الحراري عَنّْد مستوى درجتين مئويتين.

وجدت دراسة لتقييم آثار أزمة المناخ على البنية التحتية الحيوية أن موجات الحرارة ستشكل 92٪ من إجمالي أضرار المخاطر على قطاع النقل الأوروبي وحده بحلول عام 2080، ويرجع ذلك إلَّى حد كبير إلَّى إنشاء الطرق لفترات أكثر برودة، وفقًا للدراسة التي أجريت. فِيْ عام 2017.

كشفت دراسة أخرى، من بين بيانات من محطات الطقس المستخدمة لتحديد التكوين المناسب للطرق المحلية، أن حوالي 35 ٪ من تلك الطرق تستخدم مواد غير مناسبة للمناخ الفعلي، وفقًا لبلومبرج.

قال أميت باسين، مدير مركز أبحاث النقل بجامعة تكساس “تم تصميم الطرق الحالية لتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ولكن إذا كانت أعلى من ذلك، فسوف ينهار التصميم”.

يهدد تغير المناخ سلاسل التوريد العالمية، خاصة وأن معظم التجارة تعتمد على الشاحنات لنقل البضائع، وقد تقوم السفن والقطارات والطائرات بالعديد من عمليات النقل الطويلة، لكن الجينز الجديد الذي يتم طلبه عبر الإنترنت سيصل إلَّى باب منزلك عبر الشاحنة.

إن الأمطار الُغُزيرة والفِيْضانات الناجمة عَنّْ هذه الظاهرة، إلَّى جانب ارتفاع درجات الحرارة، يمكن أن تضعف الطرق السريعة والطرق المعبدة، كَمْا تقضي على الحصى والأوساخ. يمكن أن تكون تكلفة الإصلاح باهظة. كلفت الفِيْضانات المدمرة فِيْ أستراليا بين عامي 2010 و 2014 الحكومة ما يقدر بنحو 6.4 مليار دولار لإصلاح شبكة الطرق.

على الرغم من أنه لا ينبغي أن يكون لديك مثل هذه المشكلة فِيْ الأماكن الباردة عادة. ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ هِيْئة المناخ الكندية، فإن أكثر من نصف الطرق الشتوية الشمالية للبلاد، المبنية على البحيرات والأنهار المتجمدة، قد تصبح غير صالحة للاستعمال أو يستحيل بناؤها فِيْ غضون 30 عامًا. يمكن أن ينتهِيْ كل شيء تقريبًا بحلول عام 2080، مما يؤدي إلَّى قطع مناطق بأكَمْلها عَنّْ الخدمات الحيوية.

1.6 مليار دولار

قد تصل تكلفة الطرق الحصوية لجميع المواسم فِيْ مقاطعة يوكون إلَّى 1.6 مليار دولار على مدى العقدين المقبلين بسبب تدهُور التربة الصقيعية. حذرت ورقة بحثية، نُشرت فِيْ عام 2022، من أن المسؤولين عَنّْ بناء وصيانة الطرق فِيْ مناطق التربة الصقيعية فِيْ الصين يواجهُون “تحديات هندسية كبيرة”. تظهر بالفعل تصدعات ضخمة فِيْ الطرق، مما يجعلها غير صالحة للاستعمال.

قال كلود فان روتن، الرئيس السابق لجمعية الطرق العالمية، إن موجة الحر فِيْ أوروبا هذا الصيف هِيْ أحدث تذكير بالتناقض المتزايد بين واقع مناخ الكوكب وما يمكن للطرق الحالية التعامل معه. وأضاف أن المسؤولين الحكوميين فِيْ كل مكان يجب أن يعيدوا التفكير فِيْ الطريقة التي يتم بها تصميم الطرق لمواجهة عوامل الطقس فِيْ المستقبل سريع الاحترار. وأضاف فان روتن “تحاول وضع افتراضات حول ما سيحدث، بينما يغير المناخ هذه الافتراضات”.

سترتفع فاتورة إصلاح الطرق وصيانتها فِيْ جميع أنحاء العالم إذا لم يتم اتخاذ خطوات كافِيْة للتخفِيْف من التغيرات فِيْ درجات الحرارة وهطول الأمطار. قد تصل الفاتورة فِيْ جميع أنحاء إفريقيا وحدها إلَّى 183.6 مليار دولار بحلول عام 2100، وفقًا لأبحاث جامعة كولورادو. الوقاية، كَمْا هُو الحال فِيْ كثير من الأحيان، ستكون أرخص. يمكن أن يؤدي اختيار المواد الأساسية وهِيْاكل الطرق فِيْ كندا، على سبيل المثال، لتحمل عقود من الزمن فِيْ المستقبل إلَّى خفض التكاليف بأكثر من 90٪، مما يوفر ما يصل إلَّى 4.1 مليار دولار سنويًا بحلول الخمسينيات.

ومع ذلك، فإن تكلفة الصيانة ليست سوى جزء من التهديد الاقتصادي، حيث يمكن أن يكون للاضطرابات عبر شبكات الطرق آثار هائلة على التجارة العالمية والتنمية. قدرت تكلفة إغلاق جسر ليفركوزن فِيْ ألمانيا بين ديسمبر 2012 ومارس 2013 بمبلغ 80 مليون يورو للاقتصاد الوطني. كلف انهِيْار جسر موراندي فِيْ إيطاليا عام 2022 مدينة جنوة ما يقدر بنحو 6 ملايين يورو يوميًا بسبب تعطل حركة الشحن.

يشكل الضعف الاقتصادي بسبب الأضرار المتزايدة على الطرق مصدر قلق خاص فِيْ البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بالنظر إلَّى نقص الموارد والاستثمار فِيْ الشبكات الأوسع. قالت كارولين إيفانز، رئيسة اللجنة الفنية التابعة لجمعية الصحة العالمية المعَنّْية بتغير المناخ ومرونة شبكات الطرق، إن الأضرار المناخية التي تلحق بالشبكة العالمية يمكن أن تؤدي إلَّى “تكاليف مالية واقتصادية جسيمة للوكالات ومشغلي الطرق ومستخدمي النقل. ومن ثم، فإن المتانة لها أهمية قصوى لضمان خفض التكاليف الاجتماعية. الاقتصاد، ولضمان التشغيل الموثوق لشبكات الطرق وسلاسل النقل وسلاسل التوريد.