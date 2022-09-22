كَيْفَ يؤثر قرار البنك المركزي على سعر الصرف فِيْ مصر

أكد اقتصاديون أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة اليوم الخميس لن يؤثر على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022، برئاسة المحافظ حسن عبد الله، الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثالثة على التوالي. الرابع هذا العام.

استقر سعر العمليات الرئيسية للبنك المركزي عَنّْد مستوى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.25٪ على التوالي، وأبقى معدل الائتمان والخصم عَنّْد مستوى 11.75٪.

قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن التأثير الحالي لرفع سعر الفائدة الأمريكية على سعر الجنيه أمر غير محتمل، مشيرًا إلَّى قدرة البنك على امتصاص الضغط الناتج عَنّْ مثل هذا القرار من قبل، لكنه توقع مزيدا من التراجع فِيْ سعر الجنيه أمام الدولار فِيْ ظل ضغوط خارجية وداخلية، وقدر تراجع العملة المصرية إلَّى مستويات تتراوح بين 10-15٪ لتسجل نحو 22-23 جنيها للدولار.

وسجل الدولار اليوم 19.54 جنيهًا، ويفصل بين العملة المصرية 3 قروش فقط، ليسجل أدنى مستوياته على الإطلاق، وتراجع الجنيه بنسبة 24٪ منذ تخفِيْضه فِيْ مارس الماضي.

وأضاف أن المرحلة الحالية صعبة على مصر، حيث تتجه لتخفِيْض سعر الجنيه إلَّى مستوى 2016، مشيرا إلَّى أن تنويع مصادر النقد الأجنبي من خلال قرض صندوق النقد الدولي المطلوب، انتعاش قوي فِيْ السياحة. وسيساعد بيع الحكومة لحصص فِيْ الشركات الكبرى فِيْ التغلب على الأزمة.

من جانبها قالت سحر الدماطي الخبيرة المصرفِيْة ونائبة رئيس بنك مصر الأسبق، إن البنك المركزي يعمل حاليا على خفض سعر الصرف تدريجيا، وبالتالي فإن تأثير رفع سعر الفائدة الأمريكية لن يؤثر على الجنيه. فِيْ الوقت الحالي، منوهاً بقدرة مصر على استيعاب صدمة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أدوات الدين بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح الخبير المصرفِيْ أن وجود شهادات بسعر فائدة مرتفع إلَّى جانب سياسة سعر الصرف المركزي سيحد من تأثير رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، مضيفًا أن البنك المركزي يهدف للوصول إلَّى السعر الحقيقي للجنيه مقابل الدولار حسب الدراسات الموضوعة والمدة المستهدفة من جانبه مع مراعاة كافة الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.

وتراجع الجنيه بنسبة 1.8٪ أمام الدولار منذ تعيين حسن عبد الله محافظا بالوكالة للبنك المركزي فِيْ 18 مارس عقب استقالة طارق عامر، وهُو فِيْ طريقه لتسجيل أدنى مستوى له عَنّْد 19.56 جنيها. الدولار، فِيْ ديسمبر 2016.

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أمس الأربعاء، سعر الفائدة بنسبة 0.75٪، للمرة الخامسة على التوالي، من أجل كبح التضخم المتزايد، ليصل سعر الفائدة فِيْ الولايات المتحدة إلَّى مستوى بين 3 و 3.25٪.