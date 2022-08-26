كَيْفَ يتلاعب الاحتياطي الفدرالي بالعالم

▶ “frameeborder =” 0 “allow =” التسارع ؛ تشغيل تلقائي؛ الوسائط المشفرة جيروسكوب؛ picture-in-picture “allowfullscreen title =” كَيْفَ يتلاعب الاحتياطي الفِيْدرالي بالعالم | عمل + مع محمد الزمزمي “>

كَيْفَ يتلاعب الاحتياطي الفِيْدرالي بالعالم كَيْفَ تؤثر على مدخراتك الشخصية فِيْ البنوك تجيب حلقة البرنامج الاقتصادي “بيزنس +” على هذه الأسئلة.

الحلقة تحكي قِصَّة مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي منذ نشأته والذي يعد من أهم المؤسسات المالية حول العالم، حيث أن القرارات التي يتخذها قادرة على تحريك اقتصاديات الدول والتأثير على الأفراد بشكل مباشر.

يتكون الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي من 12 مصرفاً فِيْدرالياً من 12 منطقة مملوكة للقطاع الخاص تعمل تحت إشراف حكومي لإدارة السياسات النقدية الأمريكية وتهدف بشكل أساسي إلَّى السيطرة على التضخم والتدخل فِيْ الأزمات الاقتصادية لمعالجتها.

الحلقة توضح الآلية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي للحفاظ على الأسعار فِيْ الأسواق من خلال رفع أو خفض أسعار الفائدة، والتي بدورها تؤثر على عملية تعافِيْ السوق أو تدهُورها، سواء محليًا أو عالميًا، فِيْ الدول التي ترتبط عملتها بشكل أساسي بالعملة المحلية. دولار.