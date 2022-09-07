كَيْفَ يخطط دياز لموقعة الهلال والزمالك..مفاجأة تكتيكية ومهمة فِيْيتو

مع بدء العد التنازلي لبدء مباراة الهلال الكروية الأولى مع الزمالك فِيْ 9 سبتمبر فِيْ قطر على لقب بطل كأس لوسيل، بدأ المدرب الأرجنتيني رامون دياز بتصويب أروقة المواجهة الصعبة.

وفِيْ الساعات القليلة الماضية، شكل مدرب الهلال فريقًا قويًا للمواجهة، والتي قد تبدأ المباراة الصعبة ضد الزمالك بحثًا عَنّْ النصر واللقب.

يدرس مدرب فريق الهلال ترقية فريق يضم عبدالله المعيوف فِيْ المرمى وسعود عبد الحميد وعلي البلاحي ومحمد الجحفلي وناصر الدوسري فِيْ الدفاع وأندريه كاريلو وماتوس بيريرا وسالم آل- دوساري وموسى ماريجا وجوستافو كويلار فِيْ الوسط وأوديون إيغالو فِيْ الهجوم بطريقة 4-3-3 وسط المباراة.

اقرأ أيضا فِيْ السعودية الرياضية

رسالة عاطفِيْة من مرتضى منصور إلَّى لاعبي الزمالك ترعب الهلال …

منافس الهلال فِيْ كأس لوسيل. هداف الزمالك مرعب ومعجزة مصرية خالدة.

رغم ثباته فِيْ هذه المجموعة، وضع رامون دياز فِيْ حساباته إمكانية مفاجأة الزمالك بلاعبين آخرين مثل ياسر الشهراني، وكذلك لوتشيانو فِيْتو النجم الأرجنتيني اللامع فِيْ مباراة الفتح الأخيرة وصاحب هدف الفوز، أملا فِيْ توجيه مفاجأة تكتيكية لمدرب الزمالك جوسفالدو فِيْريرا للسيطرة على فِيْتو وهُو يلعب لاعب وسط مهاجم على عكس سبيرهِيْد.

يميل رامون دياز إلَّى التحول إلَّى 4-1-4-1 على أرض الملعب عَنّْدما تبدأ المباراة، ويشعر كويلار بالرضا فِيْ المنتصف، ويمنح أندريه كاريلو وماتيوس بيريرا فرصة القيادة من الأعماق.

حرص مدرب الهلال على بث الرعب فِيْ نفوس لاعبيه من خلال التأكيد على قدرة القائد على تحقيق الفوز المنشود والفوز بالكأس، وشدد على ضرورة طي صفحة خسارة الهلال 2022 أمام الزمالك فِيْ مصر والسعودية. كأس السوبر وكذلك هزيمة الهلال أمام الأهلي بأربعة أهداف دون رد فِيْ مونديال الأندية 2022 وإبراز قدرة لاعبيه على الفوز على الزمالك والفوز بلقب كأس لوسيل.