كَيْفَ يستفِيْد ضمك من أدم ماهر بعد “12 سنة خبرة فِيْ أوروبا”

وسرعان ما يكتشف المتابعون لمسيرة نادي داماك الموسم الماضي أن الفريق عانى من أزمة واضحة فِيْ خط الوسط، تتمثل فِيْ غياب لاعب قادر على الربط بين الخطين الهجومي والدفاعي.

وخسر داماك الكثير من النقاط والمباريات التي كانت فِيْ متناول اليد بسبب عدم وجود لاعب يبدو وكأنه “أسططا” فِيْ منطقة الوسط يمكنه بسهُولة تمرير شركائه المهاجمين وصانع الألعاب وإرسالهم إلَّى المرمى المقابل.

لكل هذه الأسباب، كانت إدارة داماك مهتمة بالتعاقد مع لاعب ذي خبرة كبيرة فِيْ خط الوسط، واختارت الهُولندي آدم ماهر، لاعب هُولندي لأوتريخت، والذي سيكون لاعباً أساسياً فِيْ تشكيلة داماك الموسم المقبل.

يتميز آدم ماهر بقدرته على التمرير بطلاقة، واللعب بالكرة وبدونها، وتمكنه من التسديد بشكل جيد وربط الهجوم والدفاع بطريقة ملحوظة للغاية، وهُو ما تؤكده خبراته الكروية وخبرته التي تقترب من 12 عامًا. فِيْ أوروبا.

آدم ماهر، الذي انتقل بين ألكَمْار وأيندهُوفن وعثمانيلي سبورت وتوينتي إنشيده وأوتريخت فِيْ هُولندا، يجيد أيضًا لعب الدور الدفاعي بطريقة تساعده على منع وتعطيل هجمات الخصوم.

لعب آدم خلال مسيرته الاحترافِيْة مع 6 أندية على مدار 12 موسمًا سجل خلالها 32 هدفًا فِيْ 232 مباراة وفاز بالكأس فِيْ موسم واحد وفِيْ ثلاثة مواسم بالدوري.

فاز بلقب الدوري الهُولندي ثلاث مرات مع بي إس فِيْ أيندهُوفن فِيْ “14-15، 15-16، 17-18” وفاز بلقب الكأس مع ألكَمْار فِيْ عام 2012، وفاز مرتين بكأس السوبر الهُولندي مع بي إس فِيْ أيندهُوفن فِيْ عامي 2016 و 2017.