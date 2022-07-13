كَيْفَ يفكر الهلال فِيْ تعويض النسر النيجيري إيجالو

أصبح البديل النيجيري، مهاجم الهلال أوديون إيغالو، من أكبر القضايا التي تشغل بال الجميع فِيْ إدارة الهلال، والتي تتطلع جاهدة لإبرام صفقة هجومية قوية هذا الصيف.

تسارع إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، لإغلاق صفقة صلبة على مستوى الخط الهجومي، خلال الانتقالات الصيفِيْة المقبلة، استعدادًا لرحيل النيجيري أوديون إيغالو.

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وبدأت إدارة الهلال فِيْ تكثيف تحركاتها ومحاولاتها لضم مهاجم خارق، خاصة وأن الفريق سيخوض منافسات قوية الموسم المقبل، ويريد المدرب دياز تعزيزات قوية فِيْ جميع المراكز، وأهمها بالطبع هُو خط الهجوم.

صنع إيغالو اسمًا قويًا لنفسه فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن، منذ انضمامه إلَّى الشباب فِيْ يناير 2022، قبل أن يقرر الهلال التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم ونصف العام الماضي.

ورغم عدم رغبة الهلال فِيْ بيع المهاجم النيجيري، إلا أن الأخير ألمح إلَّى رغبته فِيْ ترك الدوري السعودي، خاصة بعد تلقيه العديد من العروض فِيْ الدوري الفرنسي والأمريكي، فضلًا عَنّْ اهتمام بشيكتاش التركي بخدماته.

كَمْا أكدت تقارير صحفِيْة اهتمام نادي موناكو الفرنسي بضم إيغالو، خاصة بعد الأداء المتميز الذي قدمه للهلال على المستوى القاري والمحلي.

وشارك إيغالو فِيْ 22 مباراة مع القائد فِيْ بطولات مختلفة، سجل فِيْها 17 هدفًا وقدم 3 تمريرات حاسمة.

على الرغم من اهتمام الإدارة المتزايد بالعديد من الملفات والمسائل المهمة، فإن مستقبل الهجوم يقلق الجميع فِيْ قلعة الزعيم.