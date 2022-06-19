“لأصحاب الحاجات” مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد مالية وعينية وسداد ديون غارمين اتصال مباشر

طريقة تقديم عرض طلب مساعدة مالية لمؤسسة الأمير “عبد العزيز بن فهد آل سعود” ، من خلال التواصل المباشر مع المؤسسة على (رقم الهاتف – الواتس اب – الكترونيا – بالبريد) والتي تحتل مساحة كبيرة واهتمام من قبل المحتاجين من مواطني المملكة العربية السعودية وخارجها. تتميز مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للأعمال الخيرية باستجابتها السريعة لأبناء وطنه الفقراء والمحتاجين الذين يواجهون صعوبة في طريقهم المعيشي. لذلك تعتبر المؤسسة ملاذاً لتحقيق طلب المساعدة العاجل الذي يطلبه المئات أو حتى الآلاف من المحتاجين ، سواء كانت مساعدات مالية مقطوعة بمقدار معين ، أو مساعدات عينية ضرورية لشريحة كبيرة من الأشخاص. مواطني المملكة العربية السعودية ، وقد يجد البعض صعوبة في التواصل مباشرة مع الأمير عبد العزيز بن فهد أو التواصل مع مؤسسته الخيرية ، لذلك قمنا بإعداد هذا التقرير الذي يشرح طرق التواصل مع الأمير عبد العزيز للحصول على ما يريدون. من المساعدة.

“للمحتاجين” مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد المالية والعينية وسداد الديون

# عبدالعزيز_بن_فهد يطلق مبادرة لتوزيع السلال الغذائية على النازحين في الشمال السوري وتزويدهم بـ10.000 سلة غذائية .. الله يفرض على عقله وهو يصلح أفكار الضعفاء 🙏 pic.twitter.com/KT4c5t1XPU – # سمر_الموجرن (s_almogren) 20 ديسمبر 2021

تجدر الإشارة إلى أن طلب مساعدة من مؤسسة سمو الأمير عبد العزيز بن فهد ويتم ذلك من خلال التواصل المباشر الذي يحقق هدف طالبي المساعدة ، حيث يتم تقديم طلب المساعدة عبر رسالة على الواتساب أو البريد الإلكتروني للأمير أو مكتبه ، ويمكن إرسال طلب المساعدة من قبل البريد السعودي العادي ، ويستحب أن تكون المستندات التي تؤكد أحقية الطالب في مساعدة الأمير عبد العزيز ومنظمته.

المساعدات المالية والإعانات لـ “المحتاجين” يقدمها الأمير عبد العزيز بن فهد

توفير السكن لمن تعرضوا لكارثة انهيار منازلهم.

مساعدة من تعرض لحادث جعله غير قادر على العمل ، وتقديم الدعم لأسرته في حالة الوفاة.

سداد الديون والقروض التي لم يتمكن أصحابها من سدادها.

مؤسسة عبد العزيز بن فهد تقدم المساعدة للمدينين.

مساعدة الأرامل اللاتي يجدن صعوبة في إعالة أطفالهن الأيتام.

وغيرها من جوانب العطاء التي يرعاها الأمير ومؤسسته.

جدير بالذكر أن يد الأمير البيضاء تمتد بتقديم الدعم والمساعدات للمحتاجين خارج المملكة أيضًا ، حيث قدم الأمير عبد العزيز مساعدات غذائية عاجلة للنازحين السوريين الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية. تلك المبادرة الجديرة بالثناء.

“قدم” طلب مساعدة مالية من عبدالعزيز بن فهد للحصول على مساعدة عينية من مؤسسته الخيرية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد

بعد التحية

أقدم لكم طلب المساعدة ، وآمل أن تنظروا إلى وضعي وتتعاطفوا مع شكواي. لا أستطيع تحمل النفقات وتلبية متطلبات عائلتي.

أهلا بك

الاسم الكامل/ …………….

مسكن / ……………

رقم هاتف/ …………….

يتم تقديم طلب مساعدة مالية أو عينية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام على اميرنا تحية السلام. “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو الأمير الرحمن الرحيم”.

الدعاء للأمير وأبيه وأسرته.

(تذكر نوع المساعدة المطلوبة) سواء كانت مساعدة مالية أو عينية أو طلب نفقات العلاج.



أرفق البيانات والأوراق التي تثبت حاجتك للمساعدة.

ادعوا للأمير عبد العزيز.

اكتب اسمك الكامل.

أشر إلى عنوانك بالتفصيل.

رقم هاتفك المحمول للاتصال به إذا تم الرد على طلب المساعدة.

يجب التأكيد على أن مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تعتبر نموذجا يحتذى به في العمل الخيري ، إضافة إلى المؤسسات الخيرية الأخرى ومنها مؤسسة الأمير الوليد بن طلال ، والتي تعنى بتقديم المساعدة في مجال الإسكان والسياراتهذا بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الخيرية الأخرى التي تبذل قصارى جهدها لتحقيق تطلعات مواطنيها من خلال تقديم دعمهم ومساعدتهم للفقراء والمحتاجين والمدينين والمرضى والمدينين ، ولن نهمل دورهم. مساعدة الديوان الملكي السعودي والتي تقدم أيضًا الكثير من المساعدات المالية ومنح الأراضي المجانية.

طرق التواصل مع الهيئة الخيرية بشكل مباشر للحصول على مساعدات مالية أو عينية

عنوان المؤسسة: عدد التعليقات 38 6600 نهضة المعرفة، الروضة، جدة، المملكة العربية السعودية.

رقم الاتصال المباشر: 485232658966 – من داخل المملكة على “رقم الواتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

منصة تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud؟lang=ar.

مؤسسة عبد العزيز بن فهد لا تنتظر طلبات المساعدة المقدمة من المواطنين ولكن في كثير من الحالات ما تبدئه المؤسسة لتقديم مساعدتها دون انتظار طلب ، وما حدث مع اليوتيوب “الشمري” خير برهان من هذا ، إذ قام بسداد ديونه ودعم أسرته بعد وفاته.

التواصل مع أمير منطقة تبوك عبد العزيز بن فهد

الرقم الموحد 920015152

خارج منطقة تبوك: 0144221238

تبوك ص ب 598. الرمز البريدي 71421

رقم الفاكس: 0144237533 – التفويض: 350-251

بريد إلكتروني: [email protected]

عنوان المؤسسة في تبوك: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رابط موقع مؤسسة الملك فهد الخيرية.

المساعدات المالية ومنح الأراضي من الدين الوطني السعودي (إعلام)

كما يمكن الحصول على المساعدة المالية من خلال تقديم طلب إلى الديوان الملكي السعودي ، وكذلك طلب منحة قطعة أرض سكنية مجانية ، إما من الديوان الملكي أو تقديم طلب حجز قطعة أرض من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكانأما وسائل الاتصال بالديوان الملكي السعودي فهي كالتالي:

رابط إلى الديوان الملكي السعودي للشكاوى.

البوابة الوطنية الموحدة للنفاذ باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك على أبشر.

باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك على أبشر. الاتصال على رقم الهاتف: من داخل المملكة (8004000000) من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

اتصال هاتفي من خارج المملكة على: (920030003) أو (920022220).

البريد الإلكتروني: [email protected]

البريد السعودي: “الهدى 7636- الرياض 12911- المملكة العربية السعودية”.

وتجدر الإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية ممثلة بوزارة الموارد البشرية للنهوض بالمواطن السعودي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. حكومة المملكة تهتم بمحدودي الدخل وخاصة الأسر المحتاجة من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي. التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديدو التأهيل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فأنت منصة دعم الإسكان ودورها الفاعل في المشاريع والمخططات الإسكانيةكذلك برامج قروض الرهن العقاري المدعومةأما بالنسبة للأسر الريفية وأرباب الأسر فهم منبر الدعم الريفي لتحقيق التنمية المستدامة لسكان الريفكذلك منصة الثروة الحيوانية لدعم صغار مربي الماشيةكلها جهود جديرة بالثناء تبذلها الحكومة السعودية تجاه مواطنيها.

في حال كان لديك أي استفسارات بخصوص طريقة الحصول على المساعدة المالية أو العينية من صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود ، أو طريقة إرسال اقتراح التقديم ، يمكنك التواصل معنا من خلال التعليقات الموجودة أسفل هذا التقرير ، و سنحاول تزويدك بكل المعلومات التي من شأنها مساعدتك على تلبية طلباتك خاصة مع اقتراب شهر الحسنات ، شهر رمضان المبارك ، حيث يسعى الجميع للقيام بأعمال خيرية كالصدقة والزكاة.