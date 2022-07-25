لأنه تاجك.. خلطة للشعر الهايش والمجعد والمقصف لن تستغني عنها ابداً لشعر حريري كالملكات من أول مرة

أوضح لنا خبراء العناية بالشعر أن الشعر يتعرض للجفاف، حيث أن هذا يجعل الشعر هشًا وليس رطبًا ولامعًا، وهذا ما يعاني منه كثير من الناس، لذلك سنحَلْ هذه المشكلة من خلال تقديم مقال عن الخليط. من الشعر الهش، سوف نستخدم المكونات الطبيعية التي لها العديد من فوائد الشعر، على عكس ما حدث عند استخدام المنتجات الكيماوية على الشعر، والتي عرّضته دائمًا للضعف والتساقط.

مزيج الشعر الهش

استخدام المكونات الطبيعية على شعرك له عامل سحري للتخلص من مشكلة الشعر الجاف دون تعريض شعرك لأي آثار جانبية، وإليك أكثر الخلطات الطبيعية نجاحًا للشعر الهش كَمْا يلي

مزيج الموز والكاكاو

المكونات

جراب الموز.

ملعقتان كبيرتان من الكاكاو.

كَمْية قليلة من الحَلْيب.

خطوات التحضير والاستخدام.

أولاً، نقوم بهرس الموز جيدًا للتأكد من حصولنا على القوام المطلوب.

ثم نضيف ملعقتين من الكاكاو إلى الموز المهروس.

مع التحريك المستمر، تضاف كَمْية قليلة من الحَلْيب، حتى يتم الحصول على قوام كريمي، وهذا هُو المطلوب.

ثم نستخدم المشط لتوزيع الخليط على فروة الرأس.

يُترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة تقريبًا.

وبعد انتهاء المدة المحددة نقوم هنا بشطف الشعر بالماء الدافئ والحصول على النتيجة المرجوة على الفور.

خليط البيض وزيت الزيتون

المكونات

3 بيضات.

ملعقة عسل

ملعقتان زيت زيتون.

خطوات التحضير والاستخدام.

فِيْ البداية نضع جميع المكونات فِيْ وعاء صغير ونخلطها باستمرار حتى نتأكد من أنها متجانسة تمامًا.

يتوزع الخليط بالتساوي على الشعر ومن الأفضل تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي.

يتوزع الخليط بالتساوي على الشعر ومن الأفضل تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي. يُترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة تقريبًا.

وبعد انتهاء الدورة نقوم هنا بغسل الشعر بالماء البارد، وسوف نحصل على النتائج المرجوة بعد المثابرة على هذه الطريقة 3 مرات طوال الأسبوع.

هنا قدمنا ​​لك أكثر من مزيج للشعر الهش، وبالتالي سيتم حَلْ مشكلة الشعر الجاف باستخدام المكونات الطبيعية فِيْ الشعر، وسنكون قادرين على الوصول إلى حَلْ مناسب دون أن يكون الشعر عرضة للتساقط. وهذا هُو المطلوب.