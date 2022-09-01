لأول مرة| الحائلي يكشف عَنّْ عرض تاريخي من النصر.. ورد الاتحاد رسميا

وفِيْ مفاجأة كبيرة كشف أنمار الهِيْلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنه تلقى “عرضاً رسمياً” من النصر. على الرغم من الخلافات العَنّْيفة بينهما.

وتدهُورت العلاقة بين عملاقتي الرياض وجدة بعد انتقال النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله من نادي النصر إلَّى الاتحاد فِيْ الشتاء الماضي فِيْ ميركاتو.

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وأحال نادي النصر القضية إلَّى لجنة الاحتراف السعودية التي أعلنت وقف الحمد الله لمدة “4 أشهر” وحرمانه من العقود “لمدة قياسية”. للتفاوض بين الاثنين، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع Universal Castle.

* عرض تاريخي من النصر لنادي الاتحاد

وأعلن الهِيْلي، فِيْ تصريحات متلفزة، أن إدارة النصرة برئاسة مصالي المعمر قدمت عرضا رسميا للاتحاد خلال الأيام الماضية. للتعاقد مع نجمتين قلعة العميد جنرال.

وأشار رئيس الاتحاد إلَّى أن الثنائي، الذي طلب الفوز بالتعاقد رسميًا، يناضل فِيْ رياضات أندية أخرى، بالإضافة إلَّى كرة القدم.

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وأوضح أنمار الهِيْلي أنه قبل هذا العرض، فقال بشرط استقالة النصر من ثنائي خالد الغنام وعبد الله الخيبري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، حتى لو كانت معارة.

وادعى أن الصفقة قد فشلت. بسبب رفض مجلس ادارة معمر الاستقالة من منصبي الغنام والخيبري هذا الصيف.

وأعرب الهِيْلي عَنّْ استغرابه من أن مسؤولي النصر “أخفوا” هذه التفاصيل وحديثهم الوحيد. بناء على طلب نادي الاتحاد بالتعاقد مع الغنام والخيبري.