لأول مرة بالمملكة.. طيران ناس تقدم خيار الدفع بالتقسيط لعملائها

أعلن طيران ناس، شركة الطيران السعودية وشركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الشرق الأوسط، عن تقديم خيار الدفع بالتقسيط الذي يسمح للمسافرين بالدفع مقابل حجوزاتهم على دفعات شهرية منتظمة من خلال البنك الذي أصدر بطاقة الائتمان، وبذلك تصبح أول شركة طيران في تقدم المملكة العربية السعودية هذا الخيار لعملائها.

خيار الدفع بالتقسيط

ولتقديم الخدمة الجديدة، وقعت طيران ناس اتفاقية مع أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، وهي خدمة إدارة ومعالجة مدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهدف إلى تزويد الأعمال الإلكترونية بتجربة دفع إلكتروني سهلة ومربحة وموثوقة. وقال ستيفان ماغاريا، الرئيس التنفيذي، عن هذا الإعلان، بالنسبة للقطاع التجاري في طيران ناس، “في طيران ناس، نسعى دائمًا لتزويد ضيوفنا بمزيد من الخيارات عند الحجز وشراء التذاكر. اليوم، يسعدنا أن نقدم لضيوفنا خيار الدفع الجديد لشراء تذاكرهم على أقساط شهرية منتظمة من خلال البنك الذي أصدر بطاقة الائتمان مباشرةً، مما يمنحهم المزيد من فرص السفر لتوسيع خياراتهم عند السفر إلى وجهاتهم المفضلة “.

وأضاف ستيفان ماغاريا “منذ إطلاق طيران ناس، كنا دائمًا روادًا في تبني التقنيات الجديدة لنقدم لعملائنا المزيد من الخيارات. كنا أول شركة طيران تقبل مدفوعات بطاقات الائتمان، وأول من يقبل المدفوعات عبر الإنترنت، وأول من يقبل المدفوعات من خلال تطبيقات مثل stc Pay. اليوم، نحن فخورون بأن نكون أول شركة طيران في المملكة العربية السعودية تقدم لعملائها القدرة على الدفع على أقساط كخيار دفع جديد، ونحن على ثقة من أن هذه الخطوة ستشجع ركابنا على الاستمتاع بالمزيد من الرحلات على متن طائراتنا.

من جانبها، قالت منى السمين، مدير الإستراتيجية والنمو لخدمات الدفع الإلكتروني من أمازون في المملكة العربية السعودية “في أمازون لخدمات الدفع الإلكتروني، هدفنا هو الابتكار نيابة عن المتاجر ومقدمي الخدمات. العديد من الخيارات الممكنة لعملائها، فضلاً عن السماح لعملاء المستخدمين النهائيين بإجراء عمليات الشراء التي يريدونها باستخدام طرق الدفع التي يفضلونها. من خلال تقديم خيار الدفع بالتقسيط للمسافرين من خلال البنك الذي أصدر بطاقة الائتمان مباشرة، يقود طيران ناس الابتكار في صناعة السفر في المملكة المتحدة من خلال اعتماد التقنيات التي تعمل على تحسين تجربة العملاء بشكل عام “.

خيارات سداد مرنة

وتجدر الإشارة إلى أن خيارات الدفع بالتقسيط المرنة والآمنة متاحة الآن من خلال موقع طيران ناس، مما يمنح الركاب حرية حجز رحلاتهم مع الخيار المفضل بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم من خلال تحديد خيار الدفع بالتقسيط في صفحة الدفع و إدخال تفاصيل البطاقة. استحقاق الأقساط يعتمد على البنك الذي أصدر بطاقة الائتمان. حاليًا، يتم دعم خدمة الدفع بالتقسيط من قبل البنوك في ثلاث دول المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة.

تأتي هذه المبادرة في وقت تمكنت فيه طيران ناس من تجاوز مستوى عملياتها قبل انتشار وباء كوفيد -19، بطاقة تشغيلية بلغت 103٪ في ديسمبر 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2022. بالإضافة إلى ذلك، كجزء من عملها. استراتيجية التوسع، أعلنت طيران ناس عن زيادة عدد طلبات شراء الطائرات إلى 250، لتصبح أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تتماشى استراتيجية النمو لطيران ناس مع التزامها بدعم هدف المملكة المتمثل في استقبال 100 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.

تم تصنيف طيران ناس ضمن أفضل 10 شركات طيران منخفضة التكلفة في العالم وتربط حاليًا أكثر من 70 وجهة محلية ودولية من خلال أسطول يضم أكثر من 35 طائرة وتخطط لزيادة وجهاتها إلى 165. منذ تأسيس الشركة في من 2007 إلى اليوم، نقل طيران ناس أكثر من 60 مليون مسافر.

وحصلت طيران ناس مؤخرًا على أعلى تصنيف في تقييم أجرته المنظمة غير الربحية APEX، وتم تصنيفها في فئة شركات الطيران الاقتصادية الأربع نجوم، وهي أعلى فئة من شركات الطيران منخفضة التكلفة بين 600 شركة على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، تم تصنيفها على أنها شركة الطيران منخفضة التكلفة الرائدة في الشرق الأوسط من قبل World Travel Awards لمدة سبع سنوات متتالية وحصلت على جائزة سكاي تراكس الدولية كأفضل شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط في عام 2017، 2022 و 2022 و 2022 وأيضًا أفضل خدمة طيران في الشرق الأوسط الشرق الأوسط لعام 2022.