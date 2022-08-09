لأول مرة.. حمد الله يعترف لهذا السبب أراد النصر التخلص مني !

كشف النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم فريق الاتحاد الكروي الأول، سر إنهاء عقده من قبل إدارة النصر برئاسة موصلي المعمر.

حمدالله (31 عاما) لعب مع النصر فِيْ الفترة من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ الشتاء الماضي فِيْ ميركاتو “يناير 2022”.

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بعد انتقاله إلَّى الاتحاد، تقدمت إدارة المعمر بشكوى رسمية إلَّى لجنة الاحتراف السعودية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، تدعي فِيْها أن مسؤولي العميد حرضوا “اللاعب المغربي” خلال الفترة المحمية من تعاقده مع. العالم.

* الحمد الله يكشف سر “فسخ” عقده الانتصار

وفِيْ هذا السياق تداول عدد من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الرد الرسمي “المرسل” من الاتحاد، على اللجنة المهنية، على اتهامات نادي النصر.

واتهم النصر الحمد الله بارتكاب “أعمال مخزية” أثناء وجوده مع فريق كرة القدم الأول بتحريض من مسؤولي الاتحاد.

وتضمن رد النقابة تصريحات منسوبة للحمد الله. وأصرت إدارة عائلة معمر على إنهاء عقده، قبل انطلاق موسمه الرابع مع فريق نادي النصر الأول لكرة القدم “2022-2022”.

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وأشار النجم المغربي إلَّى أنه وقع عقدا مع النصر، صيف 2022، لمدة 3 سنوات، قبل عام بعد ذلك، لتمديده لموسم آخر، حتى 30 يونيو 2022، فِيْ عهد الرئيس. . صفوان السويكت.

وأوضح حمدالله أن العقد الجديد الذي تم توقيعه فِيْ عهد السويكت. وتضمنت الحصول على امتيازات ومكافآت اقتصادية فِيْ الموسم الماضي “2022 – 2022”.

وأكد مهاجم الاتحاد الحالي أن إدارة معمر لا تريد أن تدفع له مقابل هذه الامتيازات. لذلك عملت على التخلص منه بأي شكل من الأشكال، وحتى طلبت منه حضور العروض الرسمية، لمغادرة فريق كرة القدم الأول.