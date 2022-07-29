لأول مرة فِيْ العالم.. مطار هُولندي يضحي بالرحلات لحماية المناخ

تم إطلاق ساعة الطوارئ المناخية فِيْ مدينة نيويورك فِيْ شهر يوليو للتنبؤ بأن الكوكب لم يتبق منه سوى 6 سنوات لإنقاذه قبل فوات الأوان.

ونتيجة لذلك، بدأت مجموعة من الدول والمؤسسات الرسمية والخاصة فِيْ اتخاذ مواقف فعالة للمساهمة فِيْ الحد من تغير المناخ، وتقليل معدلات الانبعاثات الضارة قدر الإمكان.

وبحسب مجلة “تايم أوت” المتخصصة فِيْ أخبار السياحة والسفر، أعلن مطار شيفول بالعاصمة الهُولندية أمستردام، عَنّْ خفض عدد الرحلات الجوية هناك، بهدف أساسي وواضح هُو مكافحة التغير المناخي، ليكون الأول. مطار دولي بارز لاتخاذ هذا القرار.

يقع مطار سخيبول، المطار الرئيسي فِيْ أمستردام، على بعد 20 كَمْ جنوب غرب العاصمة الهُولندية، وقد حصل المطار سابقًا على تصنيف 4 نجوم فِيْ تصنيف سكاي تراكس.

سيكون لهذه الخطوة صدى كبير فِيْ عالم الطيران والمهتمين بمجال الحياد المناخي أيضًا، نظرًا لأن الرحلات الجوية تساهم بنحو 2٪ من إجمالي النسبة المئوية لانبعاثات الكربون الضارة على سطح الكوكب سنويًا، وتشكل انبعاثات الطيران 12 ٪ من إجمالي انبعاثات النقل التي يتعرض لها الكوكب سنويًا. .

وبحسب المجلة، فإن قرار مطار سيخبول بتخفِيْض معدل الرحلات الجوية سيدخل حيز التنفِيْذ رسميًا اعتبارًا من عام 2023 المقبل، بمعدل تخفِيْض إجمالي للرحلات يصل إلَّى 10٪.