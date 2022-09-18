لأول مرة منذ 12 عاما.. تونس ترفع أسعار غاز الطهِيْ

مع تفاقم عجز الموازنة العامة للبلاد، اتخذت تونس خطوة لأول مرة منذ 12 عامًا، وهِيْ زيادة أسعار غاز الطهِيْ.

كَمْا رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الرابعة هذا العام، مع توقع تونس زيادة عجز الميزانية إلَّى 9.7٪.

أعلنت تونس أنها سترفع أسعار أسطوانات غاز الطهِيْ بنسبة 14٪ والوقود بنسبة 3٪، ضمن خطة لخفض دعم الطاقة، فِيْما يمثل تغييرا كبيرا فِيْ السياسة التي يسعى إليها المقرضون الدوليون للبلاد.

قالت وزارة الطاقة إن أسعار غاز الطهِيْ التي تم رفعها لأول مرة منذ 12 عاما سترتفع من 7.750 دينارا إلَّى 8800 دينار، وأن سعر البنزين سيرتفع الثلاثاء المقبل بنسبة 3٪ من 2.330 دينار للتر. إلَّى 2.400 دينار.

وتعد هذه رابع زيادة فِيْ أسعار الوقود هذا العام، حيث تتوقع تونس ارتفاع عجز الموازنة إلَّى 9.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022، مقارنة بـ 6.7٪ كانت متوقعة سابقًا بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة فِيْ أسعار الحبوب والطاقة.

تضاعف عجز ميزان الطاقة إلَّى ستة مليارات دينار فِيْ الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022 هذا العام، مقابل 2.9 مليار دينار العام الماضي، مدفوعا بتأثير الحرب فِيْ أوكرانيا.

تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية، تحاول الاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي.

وكان متحدث باسم الحكومة التونسية قال قبل أيام إن تونس تأمل فِيْ التوصل إلَّى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر المقبل بعد التوصل لاتفاق بشأن الأجور.