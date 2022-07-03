لأول مرة منذ 30 عاما.. الصومال يمنح مصرفِيْن ترخيصا بالعمل

وافق البنك المركزي الصومالي، اليوم الأحد، على إصدار “رخص تشغيل” لبنكين من مصر وتركيا.

وتقدم المصرفان بطلب للعمل فِيْ الصومال فِيْ وقت سابق، ليكونا أول بنكين دوليين يعملان فِيْ البلاد، بحسب بيان صادر عَنّْ البنك المركزي الصومالي.

وقال المركزي الصومالي، إن الخطوة تأتي بعد الانتهاء من جميع الإجراءات ودراستها بعَنّْاية.

وأضاف “يمكن للبنكين الآن فتح فروع والعمل فِيْ الصومال”.

وأعرب محافظ البنك المركزي الصومالي، عبد الرحمن عبد الله محمد، عَنّْ سعادته بهذه الخطوة، وقال “بعد عملية طويلة وشاقة، يسعدني أن مجلس الإدارة وافق على طلب ترخيص بنك زارات كاتليم التركي. وبنك الدولة المصري “.

وبحسب الخبراء فإن هذه الخطوة هِيْ الأولى فِيْ القطاع المصرفِيْ الصومالي منذ انهِيْار الحكومة المركزية فِيْ البلاد عام 1991.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عَنّْ رئيس بنك مصر محمد الأتربي، مطلع العام الجاري، أن بنك مصر يعتزم التواجد فِيْ 3 دول أفريقية خلال الفترة المقبلة، وهِيْ الصومال وكينيا وكوت ديفوار، على شكل فروع. أو مكاتب تمثيلية.

فِيْ غضون ذلك، وفِيْ انتظار الإعلان عَنّْ تشكيلته الوزارية، أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، عَنّْ فريقه المكون من 8 مسؤولين بارزين.

ويضم الفريق 4 مستشارين فِيْ مجالات الأمن والسياسة والعلاقات الدولية والمصالحة، إضافة إلَّى متحدث رسمي باسم الحكومة، ومسؤول فِيْ دائرة الشؤون المالية، ومسؤول مراسم وسكرتير دائم فِيْ ديوان رئيس الوزراء.

وكان البرلمان الصومالي قد منح رئيس الوزراء المكلف حمزة عبدي بري الثقة فِيْ أواخر الشهر الماضي بأغلبية ساحقة كرئيس للوزراء.

رئيس الوزراء الجديد ينتظر ملفات معقدة أبرزها تشكيل حكومة جديدة ومحاربة الإرهاب وبناء الجيش وتعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية والولايات وتطوير الاقتصاد.

غادر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود العاصمة مقديشو، الأحد، متوجهاً إلَّى تركيا فِيْ أول زيارة رسمية لها منذ انتخابه.

وقالت الرئاسة الصومالية، فِيْ بيان تلقته العرب اليوم الإخبارية، إن “الرئيس حسن شيخ محمود ذهب فِيْ زيارة رسمية إلَّى تركيا”.

وأوضحت أن زيارة الشيخ محمود جاءت استجابة لدعوة رسمية تلقاها من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر البيان أن الرئيسين التركي والصومالي سيبحثان تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والأمن والتجارة والتعاون المثمر.