لأول مرة.. نسبة المدفوعات الإلكترونية تتجاوز نظيرتها النقدية في 2022م

أصدر البنك المركزي العربي تقريراً عن نتائج دراسة مستفيضة حول استخدام طرق الدفع في المملكة خلال عام 2022 م، وكان الهدف منها قياس وتحليل التطور والتقدم في مشاركة المدفوعات الإلكترونية. إجمالي معاملات الدفع. على مستوى جميع القطاعات (أفراد، شركات، قطاع حكومي)، ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الذي يسعى إلى تعزيز استخدام حلول الدفع الرقمي للتحول إلى المجتمع أقل اعتمادا على النقد ؛ بهدف الوصول إلى 70٪ من المدفوعات الإلكترونية عام 2025.

وتناول التقرير نتائج دراسة مستفيضة لقياس مؤشرات استخدام وسائل وطرق الدفع بالتفصيل، وتقييم حصة المدفوعات الإلكترونية في إجمالي المدفوعات في المملكة، والتي أظهرت أن نسبة المدفوعات الإلكترونية تفوق نظيراتها. نقدًا على مستوى جميع القطاعات ومعظم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى القطاع من 44٪ في 2022 م إلى 62٪ في 2022 م من إجمالي العمليات المنفذة، وشكلت 94٪ من إجمالي القيم. من هذه العمليات.

لم يعد النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخدامًا

وأشارت الدراسة إلى أنه ولأول مرة في المملكة لم يعد النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخدامًا من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتصل إلى 57٪ في عام 2022 من إجمالي عدد المعاملات المنفذة. 36٪ في 2022.

من ناحية أخرى، بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84٪ في عام 2022، مقابل 51٪ في عام 2022، أي بنسبة نمو 65٪ في عامين، كما كشفت الدراسة عن تحول في القطاع الحكومي تقريبًا. الاعتماد كليًا على طرق الدفع الإلكترونية لإتمام جميع المدفوعات المختلفة لجميع المستفيدين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات تجارية أو جهات حكومية أخرى.

النقد هو وسيلة الدفع الأكثر استخدامًا

يسعى البنك المركزي السعودي، من خلال دوره الريادي في برنامج تطوير القطاع المالي، إلى تشجيع استخدام واعتماد وسائل دفع إلكترونية أسرع وأكثر كفاءة، امتدادًا للجهود المبذولة لتطوير وتعزيز نظام الدفع على نطاق واسع. البنية التحتية في المملكة من جميع النواحي التنظيمية والفنية والفنية والمبادرات والاستثمارات المتعددة مع الجهات الفاعلة في القطاع المالي.

يمكن الاطلاع على تقرير دراسة استخدام وسائل الدفع في المملكة لعام 2022 من خلال زيارة موقع البنك المركزي من خلال الرابط http//www.sama.gov.sa/ar-sa/Documents/ National_Payments_Usage_Study_ar.pdf.