لؤي راغب علامة وصلتني تهديدات بالقتل.. ويصف منتقديه بـ”الجرذان”

رد لؤي، نجل الفنان اللبناني راغب علامة، على الانتقادات التي تلقاها بسبب إطلالته فِيْ باريس وبرادا لربيع وصيف 2023، والتي أقيمت مؤخرًا فِيْ ميلانو.

وقال لؤي فِيْ أول رد فعل له على الجدل حول ظهُوره “لا أرد عادة على القصص التي تبدو غبية جدًا بالنسبة لي، لكنني رأيت عدة رسائل حول تصريح والدي عَنّْ الكراهِيْة والتهديدات بالقتل التي تلقيتها من أحد. من الملابس التي كان يرتديها “.

وأضاف نجل راغب علامة “للتوضيح عَنّْدما تحدثت مع والدي عَنّْ الموضوع لم أخبره أن الأشخاص الذين وجهُوا لي هذه الكراهِيْة مختبئون ومختبئون خلف شاشات هُواتفهم، لكن ما قلته بالفعل كان (جرذان) وبصراحة، كان والدي محترمًا جدًا فِيْ رده “.

وتابع “عَنّْدما قلت تحت الأرض، لم أقصد أبدًا الجانب المادي، لكنني قصدت شيئًا أسوأ، المال يأتي ويذهب، لكن ما قصدته هُو الجهل وعدم الثقة بالنفس والغيرة والفئران التي ليس لها عقل. اجتماعي. وسائل الإعلام.”

قال لؤي “بصفتي شخصًا متعلمًا، لدي وظيفة وأنا حاليًا فِيْ إجازة، أعيش أفضل حياة وأضحك من أعماق قلبي مع أصدقائي وعائلتي على كل ما يحدث”.

قال أيضًا “إلَّى المعجبين الذين يؤمنون بي دائمًا ويدعمونني، أراكَمْ وأحبك كثيرًا وأقدر كل واحد منكَمْ. ولكي نكون واضحين، لقد بدأت للتو، لذا فإن الأفضل لم يأت بعد، مضيفًا، “شكرًا لك أيضًا على الدعاية الإضافِيْة. بالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا بأي من هذه الأخبار، لا يستحق الأمر إضاعة الوقت فِيْ تعلم مثل هذه الأشياء “.

وكان الفنان اللبناني زين العمر قد دعم “لؤي” نجل الفنان راغب علامة. رفض النقد والتعليقات السلبية التي يتعرض لها.

ونشر العمر تغريدة عبر حسابه على تويتر، تدعم فِيْها الفنان راغب علامة، ونجله “لؤي”، قائلًا “بالنسبة للأخ والصديق راغب علامة، ما يتعرض له طفلك غير مقبول. العالم وما تتعرض له مرفوض أيضًا لأنك على حق. لو كان هناك حكام لما وصلنا إلَّى مرحلة الخراب هذه. حكامنا احراج للامة “.

بينما رد مارك على زين العمر، مبيناً عدم اهتمامه بالنقد، معلقاً “شكراً عزيزي زين، لكن لا تقلق، لأننا لا نهتم بالكلمات البغيضة، من مكانك ناطحات السحاب لا. شوهدت تتأثر “. من قبل الأعداء الجالسين تحت الأرض السابعة “.

تصدرت لؤي راغب علامة المحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من الإطلالات التي شاركت فِيْ عروض أزياء لمختلف العلامات التجارية الشهِيْرة، لكن اختياراتها لم ترضي عددًا من الجمهُور، للتعليق على الكلمات التي استفزت الفنان راغب علامة. الذي رد على انتقادات ابنه.

ردت الفنانة اللبنانية بقولها “أخبرني لوي أنه يجلس فِيْ أعلى مكان فِيْ العالم، إذا أجاب على الناس تحت الأرض، ولم يروا شيئًا عَنّْ الموضة، والتطور، والمستقبل، واللون الوردي. صارت كالألوان التي احتكرت الأحزاب فِيْ لبنان أرتدي اللون الوردي، والعلامة التجارية التي دعت لؤي والتي يفتخر بها، ليست مجرد علامة تجارية، فهم يتطلعون إليه، وأنا فخور بابني، كتبت عَنّْه الصحافة العالمية “.

من جهتها، دعمت المصممة اللبنانية جيهان علامة، زوجة راغب علامة، نجلها لؤي علامة، حيث نشرت صورتين مع نجلها لؤي، وظهرت فِيْ إحداهما وهِيْ تقبّله على خده، وعلقت ” مع لؤي علامة فِيْ باريس، هُو أعز أصدقائي “.