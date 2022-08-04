لائحة الإجازات الخدمة المدنية 1444

نظام ترخيص الخدمة المدنية 1444 .. نظام الخدمة المدنية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويختص بتنظيم الوَظْائِفْ العامة داخل المؤسسات ووضع أحكام للترقيات والتكليفات والإجازات والواجبات المتعلقة بالتوظيف. والخصومات وغيرها، وإجراءات التقاعد والسن ومرتب ما بعد التقاعد وإنهاء الخدمة لقاعدة تنفِيْذية لكل ما يتعلق بشُروطْ العمل العامة.

نظام ترخيص الخدمة المدنية 1444

تخضع قواعد الإجازة للموظفِيْن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لقاعدة إلزامية.

صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة لتنظيم كامل لعملية الإجازة.

حصل عليها الموظف فِيْ الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

تسري هذه اللائحة على كل فرد داخل المملكة لضمان حقوق العامل وصاحب العمل. الحق فِيْ المغادرة منصوص عليه فِيْ اللوائح.

وسيتم دفعها، كَمْا تمت الموافقة عليها داخل مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفِيْن الملك سلمان بن عبد العزيز، وتحتوي على 29 مادة.

نظام ترخيص الخدمة المدنية 1444

فِيْما يتعلق بالموضوعات الواردة فِيْ لائحة ترخيص الخدمة المدنية 1444 فهِيْ كالتالي –

أيام عيد الفطر وعيد الأضحى اليوم الوطني للمملكة وكذلك الإجازات المنتظمة وملحقاتها بما فِيْ ذلك الإجازات العادية للمعلمين وعلماء الرياضيات والكتاب. التعويض عن الإجازات المنتظمة عند انتهاء الخدمة حساب مدة الحبس التي لا تتطلب الفصل وإجازة الفحص والإجازة الطارئة والمرضية ومعاملة الموظف داخليا أو خارجيا، إجازة دراسية إجازة العدة للوفاة والأمومة والأمومة التغيب عن المشاركة فِيْ أي عمل إغاثي

أما المدد غير المحسوبة فهِيْ فِيْ لائحة ترخيص الخدمة رقم 1444

الأولى هِيْ الفترة المشمولة فِيْ الإجازة بدون أجر. بما فِيْ ذلك مدة الإجازة الدراسية. وكذلك مدة تكليف العامل بقرار من المنظمات غير الحكومية. مدة غياب الموظف بدون مستند قانوني. المدة التي يقضيها الموظف فِيْ السجن، باستثناء المدة المحسومة من إجازاته العادية. وكذلك مدة راحة اليد ونحوها فِيْ حالة الإدانة. ومدة الابتعاث للدراسة خارج المملكة أو داخلها. مدة التدريب فِيْ الدولة أو فِيْ الخارج على أن لا تقل عن سنة.



تسميات التصاريح (عادية – طارئة – مرضية – إجازة مرضية مصاحبة – إجازة استثنائية – إجازة وفاة – إجازة أمومة – إجازة ولادة – إجازة أبوة – إجازة دراسية – إجازة مشاركة وطنية – إجازة تعويضية)