لائحة تقويم الطالب الجديدة pdf ، قد عملت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية على تطوير العملية التعليمية وجاءة ذلك الأمر للتوصل الى جيل يواكب التطورات واحتياجات الأسواق داخل المملكة السعودية ، وجاءت خدمة التقويم كإحدى الوسائل الرسمية للطالب في المراحل الابتدائية للعمل على المعرفة للطالب بالعملية التعليمية والتنظيمية التي سيتم العمل للطلاب بها في المرحلة الابتدائية ، في مدارس المملكة المنتشرة في جميع أنحائها ، تابعوا معنا .

العام الدراسي في المدارس السعودية 1444

كالعادة كل عام، أطلقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عددًا من التعديلات على العملية التعليمية على جميع مستويات التعليم، حيث تقدم قائمة تقويم الطلاب للعام الدراسي الذي يصادف عام 1444 هـ. العام الدراسي، مع الأخذ في الاعتبار أن الوزارة اعتمدت نظام الفصول الثلاثة بدلاً من فصلين دراسيين لجميع مراحل التعليم من “الطفولة المبكرة إلى المدرسة الثانوية”.

أهداف نظام تقييم الطلاب 1444

تستند أهداف اللائحة التنفيذية، والتي تشمل تقييم الطلاب للعام 1444 هـ، إلى عدد من المعايير والأسس الموضوعة لتحقيق أهمية تربوية لجميع الأطراف المعنية

تحديد القواعد التنظيمية الهادفة إلى تقويم أداء الطلاب في جميع مراحل التعليم العام.

تعزيز كفاءة نظام التعليم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تحديد محاور تقويم أداء الطلاب في مراحل التعليم العام.

تعزيز فرصة التحصيل الدراسي للطالب، وجميع المعايير الأساسية لتقييم مستواه وأدائه خلال العام.

ترسيخ مبدأ المنهجية الحديثة لتقييم أداء الطلاب في التعليم العام.

تحقيق مخرجات تعليمية لكل مرحلة تعليمية.

قائمة تقويم الطلاب الجدد pdf

أصدرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية لائحة تقييم الطلاب للعام الدراسي 1444 هـ، حتى يتسنى للطالب معرفة المخرجات التي يتم على أساسها تقييم الطالب في جميع المستويات الأكاديمية وفقًا لعدد من معايير وأسس منهجية ثابتة للوصول إلى أفضل النتائج التعليمية. يمكن الوصول إلى قائمة تقييم الطلاب الجدد في pdf “”.

المعايير العامة في تقييم الطلاب حسب لائحة التقييم 1444

هناك بعض المعايير التي يتم على أساسها تقييم الطالب خلال العام الدراسي، وفق ما ورد في قائمة التقييم الأساسية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم السعودية. أهم هذه المعايير هي كما يلي

المعيار الأول يتم تقييم الطالب بما يتماشى مع الأهداف الأساسية للتعليم في المملكة العربية السعودية.

المعيار الثاني مساهمة التقييم الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 م.

المعيار الثالث يتم من خلال هذا المعيار إعداد الخطط المتعلقة بإجراءات التقويم والتنفيذ، بحيث تكون في متناول الطالب والاستفادة منها.

المعيار الرابع سهولة الوصول إلى بيانات التقييم ونتائجه لكل طالب وكل من يسمح لهم بذلك.

المعيار الخامس توفير فرص متكافئة لجميع الطلاب المنتسبين للعملية التعليمية، في استخدام طرق وشروط التقويم وأدواته والقرارات التي تنجم عن نتائجه.

المعيار السادس تبني الأسس التي تعتمد عليها ممارسات التقويم الصفي، وتشجيع الطالب على ممارسة التقويم الذاتي.

المعيار السابع تم اعتماد التقييم من أجل بناء عملية تعلم في ممارسات التقييم الصفي، ولتشجيع الطالب على ممارسة التقييم الذاتي.

المعيار الثامن يهدف التقييم إلى تطوير المهارات غير المعرفية مثل “مهارات التعلم والإبداع ومهارات المعلومات الثقافية والرقمية”.

المعيار التاسع وهو يتضمن معلومات وبيانات تتعلق بتقويم الطالب، للتساؤل عن تقييم أداء الطالب والقرارات الناتجة عنه.

المعيار العاشر يسمح للمعلم المسؤول عن عملية التعلم بتقييم الطالب وكيفية أدائه والاستفادة من النتائج من أجل تطوير عمليتي التدريس والتعلم خلال الفصل الدراسي.

المعيار الحادي عشر كتابة التقارير بلغة مفهومة ودقيقة، بهدف إبراز نقاط القوة والضعف لكل طالب.

الأسس التنظيمية في لائحة تقييم الطلاب 1444

تستند قائمة تقويم الطالب إلى عدد من الأسس التنظيمية التي يتم على أساسها تحديد المستوى التعليمي للطالب خلال فترة دراسته

شمول جميع مراحل التعليم العام، من مرحلة الطفولة المبكرة، والابتدائي، والمتوسط ​​، والثانوي.

تقسيم العام الدراسي إلى (3) فصول دراسية، وبناءً عليه يتم توزيع المقررات الأكاديمية، بما يتوافق مع الوقت المخصص لكل دورة أكاديمية على حدة.

تنفيذ جميع مقررات الخطة الدراسية الجديدة ما عدا المقررات التي تتطلب تقويمًا خاصًا.

توزيع الدورة حسب المعايير التي تتطلب تدريب المادة في “الصفين الأول والثاني” من المرحلة الابتدائية، وكذلك الصف الأول من التعليم المستمر، والصف الأول من التعليم المستمر.

يعتمد امتحان الفصل الدراسي على مخرجات التعلم طوال الفصل الدراسي، ويتم تصميم الاختبار وفقًا للأسس العلمية وأدوات التقييم المستمر.

لائحة تقويم الطالب الجديدة pdf ، يتم العمل على تلك اللائحة الأساسية لتعريف الطالب بالأسس والمعايير التنظيمية التي تختص بالعملية التعلمية داخل المدرسة ، ويتم تقويم الطالب عبر تلك اللائحة طوال فترة العام الدراسي في جميع المراحل التعليمية .