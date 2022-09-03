لائحة تقويم الطالب في المرحلة الابتدائية pdf ، قد عملت وزارة التربية والتعليم داخل المملكة العربية السعودية على تطوير العملية التعليمية وجاءة ذلك تالأمر للتوصل الى جيا يواكب التطورات واحتياجات الأسواق داخل المملكة السعودية ، وجاءت خدمة التقويم للطالب في المراحل الابتدائية للعمل على تحديد العملية التعليمية التي سيتم العمل للطلاب في المرحلة الابتدائية ، في مدارس المملكة المنتشرة في جميع أنحائها ، تابعوا معنا .

تقويم الطالب في المرحلة الابتدائية

اعتمدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية تقييم طلاب المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1444 هـ، والذي يستند إلى تقييم الطلاب في هذه المرحلة الدراسية. أهم الضوابط التي جاءت في تقويم الطلاب بالمرحلة الابتدائية هي كالتالي

يعتمد التحصيل الأكاديمي وفق التقويم التكويني على مستويات الأداء.

يتم استخدام عدد كبير من طرق التقييم المختلفة لتشمل “الاختبارات الشفوية والمكتوبة” ومهام الأداء التي تتناسب مع نتائج التعلم.

يتم بناء التقييم وتصحيحه بناءً على أسس التقييم الخاصة بالراوي في جريدة الساعة.

العمل على توظيف نتائج التقييم التكويني، بناءً على استراتيجيات التقييم للتعلم، من أجل التحسين المستمر لنتائج تقييم الطلاب بشفافية كاملة.

تقسم الفترة التقويمية للطالب إلى فترتين تقويميتين لفصل دراسي واحد، على أن يتم رصد نتائجه بالأدلة والأدلة التي توضح مستواه الأكاديمي.

ينتقل الطالب إلى المستوى التالي مع تحقيق مستويات الكفاءة الثلاثة على أن يحصل على معدل (75٪) في كل مادة.

يقوم المعلم بتزويد لجنة التوجيه والإرشاد المدرسي وولي الأمر بعدد من نسخ تقارير التقييم، والتي تشمل الدرجات التالية “التقييم النوعي، والتقويم النوعي، والتقويم البصري”.

يراقب المرشد الطلابي مستويات الطلاب في هذه المرحلة التعليمية خلال العام الدراسي، ويزود اللجنة المذكورة بتطلعاته ورؤاياه، بحيث يتم اتخاذ القرار المناسب للطالب للانتقال إلى الصف التالي، أو البقاء لفترة أخرى. على أن يكون قرار اللجنة نهائيًا.

يتم تسجيل وصف كامل لحالة سلوك الطالب ومثابرته في الشهادة لكل فصل دراسي. يتم تحليل نتائج الطلاب في هذه المرحلة من التعليم واستخدامها لأغراض تحسين تعلم الطلاب وتعديل طرق التدريس.

قائمة تقويم الطالب في المرحلة الابتدائية pdf

أطلقت وزارة التربية والتعليم السعودية المذكرة التوضيحية لنظام تقويم الطلاب في المرحلة الابتدائية للعام الدراسي 1444 هـ.

مراحل تقويم طلاب المرحلة الابتدائية

يستطيع المعلم تقييم طلاب المرحلة الابتدائية بجميع مدارس المملكة العربية السعودية وفق (3) مراحل أساسية، وفيما يلي نستعرضها بالتفصيل أدناه

مرحلة التقويم الأولي

تشمل مرحلة التقييم الأولي ما يلي

هذه المرحلة هي في بداية الدراسة حيث يتم استرجاع ما سبق دراسته.

كما يتضمن الوقت المخصص لشرح المادة العلمية، وطرح الأسئلة من قبل المعلم بعد الانتهاء من التوضيح والشرح الخاص بالمقرر.

مرحلة التقويم التدريجي

تتضمن مرحلة التقييم المرحلي ما يلي

يتم التقييم التدريجي من قبل المعلم بعد الانتهاء من شرح جزء معين من المادة.

يتم قياس قدرة التحصيل الدراسي لجميع الطلاب في هذه المرحلة التعليمية.

يتم شرح الأجزاء غير المكتملة لتوضيح المادة التعليمية لجميع طلاب المرحلة الابتدائية.

مرحلة التقويم النهائي

يبني المعلم تقييم الطالب في مرحلة التقييم النهائي على ما يلي

الانتهاء من الدورة والحصول على ة شاملة قبل إجراء الاختبار النهائي للفصل الدراسي.

تتضمن مرحلة التقييم النهائية أسئلة مهارية ومعرفية.

يتم قياس فهم الطالب واكتساب المهارات لتحقيق الأهداف التعليمية المختلفة.

يعتمد التقييم في هذه المرحلة على أداء الطالب ومشاركة الصف مع زملائه في الفصل.

يتناول التقييم نقاط القوة والضعف لكل طالب على حدة.

تساعد مرحلة التقييم النهائي الطلاب على تحقيق مستويات عالية من الفهم والاستقبال.

لائحة تقويم الطالب في المرحلة الابتدائية pdf ، كما اوضحنا اعلاه تعتبر عملية تقويم الطلاب من الأمور ذات الأهمية والتي توضع للمدرسين الطريقة المناسبة للعملية التعلية الخاصة بالطلاب في المراحل الابتدائية وتحديد الالوب المناسب لتوصيل الفكرة التعليمية من المواد التدريسية بسهولة .