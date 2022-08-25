لائحة مكاتب المحاماة الأجنبية .. خبرة 10 سنوات وإعارة للموظفين السعوديين

وافق معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على اللائحة التنفيذية لتنظيم ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية. تهدف اللائحة إلى تعزيز تطوير مهنة المحاماة وزيادة كفاءة محترفيها وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة. كما أوضح نطاق ممارسة المهنة التزامات وواجبات مكتب المحاماة الأجنبي، وحدد متطلبات التفويض المؤقت لمكاتب المحاماة لتقديم خدمات الاستشارات القانونية لمشاريع الجودة، بالإضافة إلى الآلية التي يتعين السعي للحصول عليها. مساعدة مستشار قانوني غير سعودي.

أهداف مكاتب المحاماة الأجنبية

ونص النظام على أنه لا يجوز للمكتب مزاولة المهنة قبل التسجيل لعضوية نقابة المحامين السعوديين وشغل مقعد لمزاولة المهنة بعد الحصول على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة.

وسلطت اللائحة الضوء على ضرورة التزام المكتب بأن لا يقل عدد السعوديين الذين يقومون بأعمال قانونية في وزارة الخارجية عن نسب السعودة المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية وفقاً للأنظمة والقرارات المنظمة لذلك، و أنه يجب على المكتب وضع خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب، ويجب أن تتضمن على الأقل توفير 20 ساعة تدريب سنويًا لكل موظف مكتب.

نقل العمالة السعودية إلى المقر

بالإضافة إلى الموافقة على سياسة تكليف العمالة السعودية بمقر المكتب أو فروعه، وإطلاق برنامج تدريبي لخريجي الجامعات وحديثي التخرج على الوظائف النظامية، والمساهمة في إقامة أو رعاية المؤتمرات والندوات والأنشطة العلمية والمهنية. كما وافق وزير العدل على تمديد الفترة التصحيحية للمحامين المرتبطين بمكاتب المحاماة أجنبي باتفاقيات تعاون أو ما شابه ذلك لمدة تسعة أشهر أخرى.