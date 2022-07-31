لاتفِيْا تفاقم أزمة الطاقة فِيْ أوروبا.. قائمة المحرومين من الغاز الروسي

دخلت أوروبا مرحلة جديدة من أزمات الطاقة بإعلان موسكو أنها ستقطع إمدادات الغاز عَنّْ لاتفِيْا، فِيْ أحدث عقوبة روسية على دولة أوروبية.

وقالت جازبروم الروسية يوم السبت إنها أوقفت إمدادات الغاز إلَّى لاتفِيْا المجاورة متهمة إياها بانتهاك شروط إمدادات الغاز فِيْ خطوة قالت لاتفِيْا إنها لن يكون لها تأثير يذكر على إمدادات الغاز لديها.

قطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز عَنّْ بولندا وبلغاريا وفنلندا وهُولندا والدنمارك، التي رفضت دفع ثمن الغاز، تماشيا مع أمر أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطالب بفتح حسابات بالروبل فِيْ بنك روسي كجزء من بنك روسي. مخطط جديد.

كَمْا أوقفت روسيا مبيعات الغاز لشركة شل إنرجي أوروبا فِيْ ألمانيا. وفِيْ بيان أصدرته يوم السبت، لم تحدد جازبروم شروط إمداد الغاز التي تدعي أن لاتفِيْا انتهكتها.

فِيْ محاولة للحد من الخطوة الأوروبية، قال إيدي تشيتسانز، نائب وزير الدولة لسياسة الطاقة فِيْ وزارة الاقتصاد فِيْ لاتفِيْا، إن بلاده لا تتوقع أن يكون لتحرك غازبروم تأثير كبير فِيْ ضوء حَقيْقَة أن لاتفِيْا قد قررت بالفعل لحظر واردات الغاز الروسي اعتبارًا من 1 يناير 2023.

وتأتي خطوة غازبروم بعد يوم من إعلان شركة الغاز اللاتفِيْة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع العائد باليورو، وليس الروبل، كَمْا تطلب غازبروم من تجارها.

توريد الغاز .. قائمة الخاضعين للعقوبات

فِيْ أواخر أبريل، أصبحت بولندا وبلغاريا أول دولتين فِيْ الاتحاد الأوروبي تقطعان الغاز الروسي. أبلغت شركة غازبروم، عملاق الطاقة الروسي الذي تسيطر عليه الدولة، البلدين أن تدفق الغاز سيتوقف لأنهما يواصلان رفض دفع فواتير الروبل.

شجبت بولندا وبلغاريا صراحة إجراءات الدفع المكونة من خطوتين وتعهدتا بالإسراع فِيْ تنويع مزيج الطاقة لديهما.

بالنسبة لبولندا، كان الانكَمْاش قابلاً للإدارة لأن معظم الكهرباء تأتي من حرق الفحم. تمتلك الدولة أيضًا محطة للغاز الطبيعي المسال (LNG) فِيْ أوينوجيسي يمكن من خلالها جلب إمدادات إضافِيْة من شركاء مثل الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل.

عززت بلغاريا، التي كانت تعتمد بنسبة 90٪ على الغاز الروسي، مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال وكشفت عَنّْ خطط لتوسيع قدرة خط أنابيب يضخ الغاز من حقل أذربيجان العملاق فِيْ بحر قزوين.

فنلندا

فِيْ 20 مايو، أبلغت شركة غازبروم الفنلندية أنها ستبدأ فِيْ تعليق جميع تدفقات الغاز بعد أن رفضت شركة غازوم، شركة الغاز بالجملة المملوكة للدولة فِيْ البلاد، الامتثال لمرسوم دفع الروبل.

تزامن القرار مع دفع من هلسنكي للانضمام إلَّى حلف شمال الأطلسي الذي انتقد بوتين توسعه بشدة. على الرغم من أن فنلندا كانت تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، إلا أن هذه السلعة لا تمثل سوى 5٪ من استهلاكها السنوي من الطاقة، مما يسهل احتواء الأزمة.

الدنمارك وهُولندا

فِيْ أواخر مايو، بعد أيام فقط من اختفاء تدفقات الغاز الروسي فِيْ فنلندا بين عشية وضحاها، عانت الدنمارك من مصير مماثل عَنّْدما تجاهلت شركة الطاقة الدنماركية متعددة الجنسيات أورستد الدعوات بالدفع بالروبل.

وقال رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن “هذا غير مقبول على الإطلاق”. هذا نوع من الابتزاز من جانب بوتين “. فِيْ نفس الوقت تقريبًا، أوقفت شركة غازبروم الإمدادات تمامًا عَنّْ التاجر الهُولندي GasTerra، بسبب رفض تصفِيْة فواتيرها بالعملة الروسية.

وقالت شركة GasTerra إنها أجرت ترتيبات لتأمين موردين بديلين وتعويض الخسارة المتوقعة البالغة ملياري متر مكعب من الغاز الروسي.

ألمانيا وإيطاليا وفرنسا

تعرضت الاقتصادات الثلاثة الأكبر فِيْ الاتحاد الأوروبي لضربة انتقامية روسية فِيْ الفترة التي سبقت رحلة مشتركة إلَّى كييف قام بها المستشار الألماني أولاف شولز ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي وفرنسي.

بعد ذلك، بدأ المسؤولون فِيْ تلك الدول القيام بزيارات إلَّى إفريقيا والشرق الأوسط بحثًا عَنّْ فتح سلاسل إمداد جديدة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، كبديل للغاز الروسي.