تحدثت الفنانة المصرية لارا اسكندر عَنّْ الصعوبات التي واجهتها فِيْ تجربتها السينمائية الأولى من خلال فِيْلم “كيرا والجن” الذي عرض فِيْ دور العرض فِيْ 30 يونيو.

قال اسكندر واجهت صعوبات فِيْ التمثيل نفسه، أعرف كَيْفَ أتصرف، لكن فِيْ هذا الفِيْلم يكون التمثيل مختلفًا وجادًا، بالنسبة لي، خاصة وأنني فِيْه مع أبطال عظماء مثل أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند. صبري، وقد ساعدوني جميعًا “.

وأضافت “دائما ما أجد صعوبة فِيْ اللغة، ولكن هنا كان الدور لفتاة غير مصرية، لأن لغتها العربية ليست قوية، والصعوبة بالنسبة لي ليست التحدث، ولكن فِيْ كَيْفَِيْة التعبير عَنّْ نفسها”.

كَمْا أعربت الفنانة عَنّْ سعادتها بالمشاركة فِيْ مسلسل “الثمانية”، حيث قالت “مسلسل له شخصية مختلفة تمامًا، والصعوبة بالنسبة لي أنني كنت أقدم دوري فِيْ الثمانية، وأيضًا فِيْ الفِيْلم. . Kira Waljin، لذلك أصبحت شخصية مختلفة كل يوم “.

وأوضحت لارا “عَنّْدما بدأت العمل على فِيْلم كيرا والجن لم أكن حاملاً بابنتي، ثم بعد بدء التصوير حدث الحمل وبدأ فِيْروس كورونا بالانتشار، فتوقف التصوير وقضيت حملي. والولادة ثم بدأنا من جديد وابنتي فِيْ الشهر السادس “.

لارا اسكندر اكدت ان التمثيل مهم ولكن حبها الاول هُو الغناء فلن تتوقف عَنّْ الغناء من اجل التمثيل فقالت الغناء هُو شغفِيْ الاول وورش العمل التي تمثل تدريبا جيدا للموهبة او ماذا افعل هذا سيوضح. فِيْ وقت لاحق.”

وفِيْ حديثها عَنّْ الملاكَمْة، قالت “علمني والدي هذه الرياضة عَنّْدما كنت صغيرة لأتمكن من الدفاع عَنّْ نفسي. إذا تعرضت لأي موقف، يمكنني حماية نفسي من خلال ذلك، لكنني لم أفكر مطلقًا فِيْ إضفاء الطابع الاحترافِيْ عليها”.

أشارت لارا إسكندر إلَّى أن من لديه موهبة يمكنه تقديمها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بل إنها تنتشر بشكل أسرع من تجربة الاشتراك من خلال عروض المواهب، فِيْ السابق ساعدت عروض المواهب فِيْ ذلك، ولكن فِيْ عصرنا تعد الشبكات الاجتماعية الأكثر تأثيرًا. أداة.

وتحدثت عَنّْ ابنتها كايا والتوازن بين التمثيل ودورها كأم، وعلقت قائلة “زوجي وأمي يدعمانني كثيرًا، وكان من أصعب الأوقات بالنسبة لي عَنّْدما كنت فِيْ رحلة وغادرت لها. عَنّْدما كنت صغيرًا، كانت تجربة الأمومة من أفضل الأشياء فِيْ العالم “.

فِيْلم “كيرة والجن” بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز وهند صبري وسيد رجب وهدى المفتي وأحمد مالك وغيرهم من النجوم. وهُو مأخوذ عَنّْ رواية 1919 لأحمد مراد وإخراج مروان حامد.