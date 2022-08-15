لاري إليسون مؤسس “أوراكل”.. الطفل المتبنّى الذي أصبح من أغنياء العالم

تعتبر شركة “أوراكل” الأمريكية من أبرز شركات التكنولوجيا والبرمجيات فِيْ العالم، ويرجع الفضل فِيْ تأسيسها إلَّى “لاري إليسون”.

لاري إليسون رجل أعمال أمريكي يمتلك إحدى قصص النجاح الملهمة، وهُو مؤسس شركة البرمجيات الأمريكية الشهِيْرة، والذي نجح فِيْ أن يصبح أحد أصحاب المليارات فِيْ العالم.

من هذا

لورنس جوزيف إليسون، المعروف بأنه أحد أبرز رجال الأعمال فِيْ الولايات المتحدة، هُو مالك ومؤسس شركة البرمجيات أوراكل.

بفضل النجاح الذي حققه لاري إليسون من خلال شركته، تمكن من أن يصبح خامس أغنى رجل فِيْ العالم فِيْ عام 2013.

نشأتها

ولد لاري إليسون فِيْ 17 أغسطس 1944، وولد فِيْ مدينة نيويورك، ومنذ طفولته افتقد والده، الذي كان يسافر كثيرًا، لعمله كطيار مقاتل فِيْ القوات الجوية الأمريكية.

قبل أن يكَمْل سنته الأولى، فقد لاري حضور والدته فِيْ حياته، حيث انتقل للعيش مع عدد من أفراد عائلته فِيْ شيكاغو، عَنّْدما أصيب بالتهاب رئوي وعجزت والدته عَنّْ رعايته، ومنذ ذلك الوقت لم ير والدته إلا بعد بلوغه سن 48.

أثناء نشأته بين الوالدين بالتبني، واجه ظروفًا صعبة من تنمر والده الجديد ووصفه المستمر للفشل، بالإضافة إلَّى حَقيْقَة أن الحي الذي نشأ فِيْه كان من أسوأ الأحياء اليهُودية ذات البشرة الداكنة فِيْ دولة شيكاغو.

تعرضت حياة لاري المدرسية للعديد من العقبات حيث تم طرده أكثر من مرة من الجامعة، حتى أنه تعلم البرمجة بنفسه من خلال القراءة.

بداية حياته المهنية

فِيْ عام 1977، دخل قرار لاري المغير للحياة فِيْ مجال ريادة الأعمال، وقام مع اثنين من أصدقائه بتأسيس شركة لتطوير البرمجيات.

ومن بين العقود التي حصلت عليها الشركة، عقد لمدة عامين لبناء نظام برمجيات يسمى “أوراكل” لإدارة قاعدة بيانات وكالة المخابرات المركزية.

بعد أن انتهُوا من العمل فِيْ الوكالة الأمريكية، قرر لاري تطوير النظام لشركته، مما ساعدهم فِيْ إنشاء أكبر شركة لإدارة قواعد البيانات لديهم.

تأسيس “Oracle”

كانت Oracle فِيْ مهدها تعمل مع عدد محدود من الموظفِيْن، وكانت تحقق ربحًا يقل عَنّْ مليون دولار سنويًا، حتى تم تقديمها إلَّى شركة IBM فِيْ عام 1981، مع عرض لاستخدام نظام إدارة قاعدة بيانات Oracle، مما أدى إلَّى لازدهار الشركة ومضاعفة أرباحها.

خلال السنوات السبع التالية، قبل بداية التسعينيات، بلغت القيمة السوقية للشركة مليار دولار.

فِيْ أوائل التسعينيات، عانت الشركة من تراجع فِيْ القيمة السوقية لوجود منافسين بارزين، لكن لاري لم يستسلم ونجح فِيْ إعادة الشركة إلَّى مكانتها، وقام بعدد من الاستحواذات التي عززت قوة الشركة، وبحلول عام 2015 وصل دخل “أوراكل” إلَّى 10 مليارات دولار. .