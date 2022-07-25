لازم تجربيها.. طريقة عمل كفتة الحاتي المشوية علي الفحم بكل أسرارها وتكاتها بدون ما تكش أو تفك منك

طريقة عمل كرات اللحم المشوية على الفحم تعتبر كفتة الحاتي من الأطعمة التي يفضل الجميع تناولها فِيْ جميع الأوقات، سواء كانت لتناول طعام الغداء أو العشاء، لأنها من الأطعمة الخفِيْفة ومفِيْدة أيضًا لجسم الإنسان، بحيث يمكن للعائلات يتقاطرون للخارج للاستمتاع بوجبة جميلة مثل هذه الطعام، مكونات الحاتي كفتة بسيطة وسهلة ويمكن لجميع النساء تحضيرها بكل سهُولة، مع العلم أن هناك بعض الأسرار التي يضعها هاتي فِيْ الكفتة حتى تخرج كَمْا نذوقها، ولا أحد يعرف هذه الأسرار، لهذا نأتي إليكَمْ بهذه السطور لشرح ما هِيْ الأسرار التي يضعها الهاتي أثناء تحضيرها، ما عليك سوى الاستمرار وقراءة باقي الفقرات التالية، ابق معنا وتابعنا.

مكونات هاتي كفتة مشوية على الفحم

كل يوم تفكر كل سيدة بوجبة معدة للعشاء، وترتبك عليها وصفات سهلة وسريعة، لذلك توصلنا إلى هذه الوصفة التي لا تستغرق الكثير من الوقت فِيْ التحضير، وبالتالي نريد أن نريح كل النساء و قدم لهم المزيد والمزيد من الوصفات التي لا تستغرق الكثير من الوقت، والآن سوف نقدم لكَمْ مكونات طريقة تحضير الوصفة بكل سهُولة، وتتلخص المكونات فِيْ

كيلو لحم محَلْي يحتوي على نسبة دهُون.

حبتان كبيرتان من البصل المفروم ناعماً.

ملعقة كبيرة توابل للحوم.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة من كعكة الاسفنج

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

القليل من مسحوق القرفة.

ربع كوب عصير طماطم.

طريقة عمل الكفتة المشوية بالمنزل

المكونات بسيطة وسهلة، ومعظمها موجود فِيْ كل منزل، ولست بحاجة للتسوق لأي من المكونات المذكورة أعلاه بجانب اللحوم، والآن إليك الخطوات