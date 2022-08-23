كشف المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) فِيْ دبي عَنّْ إطلاق تعاون يهدف إلَّى دعم المجتمعات الريفِيْة التي تعاني من نقص الموارد فِيْ منطقة بحر الآرال.

ويدعم ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، فِيْ إطار الجهُود الدولية لدعم الإنتاجية الزراعية واستدامة الموارد فِيْ ظل تحديات تغير المناخ.

يأتي تنفِيْذ هذا التعاون من خلال المكتب الإقليمي لإكبا لآسيا الوسطى وجنوب القوقاز فِيْ طشقند – أوزبكستان، بالشراكة مع وزارة التنمية المبتكرة ووزارة الزراعة فِيْ أوزبكستان. يستهدف المشروع على وجه التحديد المجتمعات الضعيفة التي تعيش فِيْ المناطق المتدهُورة فِيْ كاراكالباكستان، جمهُورية أوزبكستان.

ووقعت مذكرة تفاهم بين صندوق أبوظبي للتنمية ووزارتي التنمية المبتكرة والزراعة فِيْ أوزبكستان، واتفاقية تعاون بين صندوق أبوظبي للتنمية والمركز الدولي للزراعة الملحية. من المتوقع أن يستفِيْد المشروع بشكل مباشر من حوالي 15000 مزارع ورعاة زراعيين وعائلاتهم، أو حوالي 75000 شخص. وتنمية قدرات حوالي 150 عامل إرشادي، بالإضافة إلَّى إنشاء أو تعزيز ما يصل إلَّى 15 تعاونية للمزارعين.

قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن التعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية يأتي فِيْ إطار حرص الصندوق على تقديم الدعم للمؤسسات البحثية والعلمية من خلال دعم المشاريع النوعية التي تعمل من أجلها. تحقيق التنمية المستدامة فِيْ البلدان النامية.

وأضاف أن المشروع الجديد يشكل خطوة مهمة لتعزيز استدامة نظام الأمن الغذائي فِيْ عدد من مناطق كاراكالباكستان، وتساهم الشراكة الرائدة فِيْ تسريع الاكتفاء الذاتي الغذائي وتأمين مخزون استراتيجي من المحاصيل الزراعية لسكان المنطقة. تلك المناطق، وتوفر العديد من فرص العمل. كَمْا يدعم المشروع حماية البيئة من آثار تغير المناخ، وضمان استدامة الموارد الطبيعية.

أوضح إبروكيم عبد الرحمنوف، وزير التنمية المبتكرة فِيْ أوزبكستان، أن التغيرات فِيْ حالة البيئة الطبيعية بسبب التأثير البشري، وكذلك التأثير البشري القوي على المكونات الحية وغير الحية، تسبب مشاكل بيئية محلية وإقليمية وعالمية، معربًا عَنّْ امتنانه. لقيادة صندوق أبوظبي للتنمية والمركز الدولي للزراعة الملحية، اللذان يقدمان حلولاً بيئية وزراعية واقتصادية لمعالجة مشكلة بحر الآرال الذي يعتبر أخطر نقطة فِيْ الأزمة البيئية فِيْ المنطقة.

قال أليشر شكوروف، مستشار وزير الزراعة فِيْ أوزبكستان، إن المشروع مهم للغاية وسيدمج العلوم الزراعية والبحوث من أجل أنشطة التنمية عبر سلسلة القيمة بأكَمْلها، وسيعزز المشروع الزراعة المقاومة للمناخ من خلال التقنيات القائمة على العلم، الابتكارات والمعرفة، مع ملاحظة أن تعزيز الإنتاجية للمزارعين يوفر الوصول إلَّى محصول محسن وإنتاجية التربة والمياه وحزم وحلول محسنة بشكل فعال، لذا فإن شراكتنا ذات المنفعة المتبادلة مع إكبا من خلال هذا المشروع ستعمل على تحسين القدرات البحثية لمؤسسات البحوث الزراعية.

يمتد المشروع من 2022 إلَّى 2026 وهُو مصمم لتعزيز مرونة المجتمعات الزراعية فِيْ مواجهة تغير المناخ وتطوير قدرتها على الصمود أمام تدهُور الأراضي والعوامل السلبية الأخرى.

وسيتحقق ذلك من خلال جملة أمور من بينها إدخال محاصيل مقاومة للإجهاد وأفضل الممارسات فِيْ إدارة المحاصيل والتربة والمياه والنظم الزراعية المتكاملة.

بدورها أشادت الدكتورة طريفة الزعابي مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية بدور صندوق أبوظبي للتنمية لسعيه الدائم فِيْ دعم مشاريع التنمية الزراعية التي يكون لها أفضل الأثر فِيْ تنمية قدرات المجتمعات الريفِيْة وتحسين نوعية حياتهم، لافتا إلَّى أهمية المبادرة حيث يعمل المركز مع شركاء محليين. بدأ فِيْ أوزبكستان منذ عام 2006 فِيْ تنفِيْذ مجموعة واسعة من المشاريع والأنشطة التي تهدف إلَّى تنويع المحاصيل والتكَيْفَ مع تغير المناخ وتطوير القدرات.

فِيْ إطار المشروع، سيُنشئ المركز الدولي للزراعة الملحية وحدة لإنتاج البذور لتلبية احتياجات المزارعين من البذور عالية الجودة، حيث يُعد عدم الوصول إلَّى المحاصيل المتنوعة المقاومة للمناخ وبذورها المحسنة أحد القيود الرئيسية على الزراعة. .

علاوة على ذلك، سيشرك المشروع المنظمات المحلية والدولية لدعم سياسات التنمية الزراعية الوطنية، على النحو المحدد فِيْ استراتيجية تنمية الأغذية الزراعية فِيْ أوزبكستان 2022-2030، وسيسهم فِيْ جهُود البلاد لتحسين الأمن الغذائي والتغذية بين المجتمعات الريفِيْة الضعيفة والعديد من المجتمعات الريفِيْة المستدامة. أهداف التنمية، بما فِيْ ذلك التنمية المستدامة رقم 1، 2، 5، 13، 17.