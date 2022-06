لاعبة تنس بلجيكية السعودية أكثر أمانًا من أمريكا وأوروبا

قالت لاعبة التنس البلجيكية الشهيرة والمدونة، Alexia Tashbaeva، إنها شعرت بالرضا أثناء إقامتها في المملكة العربية السعودية، مضيفة أنها تشعر بالأمان في المملكة أكثر من أي دولة أخرى.

Tashbaeva agregó en un videoclip que publicó en su cuenta a través de la aplicación Tik Tok La gente me pregunta si me siento segura aquí en Arabia Saudita y si tengo miedo de vivir aquí, y la respuesta es que no tengo miedo y me siento Completamente متاكد.

ومضى اللاعب البلجيكي ليقول عشت في أمريكا وعشت في أوروبا، ومع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأكثر أمانًا من بين تلك الدول التي زرتها حتى الآن، يمكنك المشي في الشارع دون إزعاج، ويمكنك المغادرة. هاتفك. في مكان ما وستبقى في مكانها دون أن يلمسها أحد.

لم تكن المرأة البلجيكية أول من روى هذه الشهادة، فقبلها قالت امرأة أمريكية أمضت 5 سنوات في السعودية وعملت معلمة في رياض الأطفال، إن المملكة هي الدولة الأكثر أمانا في العالم بشكل عام وللنساء بشكل خاص.

شاركت المعلمة الأمريكية جيل سومر وابنتها باريس فيرا تجربتهما في زيارة المملكة، حيث قالت لقد غيرت جولتي تصوري عن هذا البلد والمنطقة بأسرها.

وتابع لكن في الواقع، بدت البلاد مختلفة تمامًا عن الصورة النمطية التي قدمتها وسائل الإعلام الأمريكية والغربية.

وأضافت السيدة جيل سومر “المملكة هي الدولة الوحيدة في العالم التي يستطيع فيها الإنسان حمل آلاف الدولارات في جيبه والتجول بحرية في أي وقت من الليل وفي أي مكان في البلاد، وهذا يتناقض تمامًا مع بلدي. “

دراسة تؤكد أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الأكثر أمانا

وأصدرت شركة SOS تقريرًا في عام 2022 يوضح الدول الأكثر أمانًا وخطورة في العالم، وكانت دول الشمال، السويد وفنلندا والدنمارك والنرويج وأيسلندا، من بين الدول الأكثر أمانًا في العالم للزيارة، وكذلك سويسرا . ثم غرينلاند وسلوفينيا، تليها المملكة العربية السعودية.