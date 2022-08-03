لاعب الأهلي المعار يطلب العودة

طالب هشام رضوان، لاعب كرة القدم في الفريق الأول بالنادي الأهلي والمعار لصفوف البنك الأهلي، بالعودة للقلعة الحمراء.

وقال الإعلامي هشام أمير في تصريحات إذاعية “هشام رضوان لاعب الأهلي المعار للبنك ينهي إعارته بنهاية الموسم الجاري”.

وأشارت إلى استياء اللاعب لعدم مشاركته خلال موسمين بشكل أساسي.

وتابع “رضوان تحدث مع مسؤولي النادي الأهلي، وأكد عدم رغبته في تجديد قرضه مع البنك، وطالب بإعادته أو إقراضه لأي فريق آخر”.

وختم “رضوان تلقى عروضا من بعض الأندية لتولي خدماته، وسيعقد جلسة مع الجهاز الفني والإدارة في الأهلي، نهاية الموسم الحالي، لتحديد مصيره”.

يواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره فاركو ظهر اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يتصدر الزمالك جدول الدوري المصري برصيد 66 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة.