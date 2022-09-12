“لاعب الرائد يبصق على حجازي”.. كشف الحَقيْقَة

كشف ثامر الناصر مدير المركز الإعلامي لنادي الرائد، حَقيْقَة قيام أول لاعب فِيْ فريق كرة القدم بـ “البصق” على مدافع الاتحاد أحمد حجازي خلال مباراة الفريقين فِيْ الدوري السعودي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الجدل، فِيْ سياق متابعة مقطع فِيْديو لأحد لاعبي الرائد وهُو يبصق على أحمد حجازي، خلال المباراة التي انتهت بفوز الاتحاد بهدف مجاني، على الملك. استاد مدينة عبدالله الرياضية ببريدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي روشان. .

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وقال الناصر، خلال تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”، إن ما ورد فِيْ هذا الشأن باطل تماما، مشيرا إلَّى أن لاعب الرائد لم يكن فِيْ اتجاه أحمد حجازي، وكان حجازي على يساره، وهناك مسافة خمسة أقدام بينهما، لكن لقطة الكاميرا الجانبية أظهرت أنه كان قريبًا من مسدسات الاتحاد أثناء البصق.

وفِيْ سياق آخر أكد الناصر أن نادي الرائد قدم احتجاجا رسميا على انتظام مشاركة لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله فِيْ مباراة الفريقين، وأن النادي يمتلك الوثائق الخاصة بذلك.، مشيرا إلَّى أن الرائد لا علاقة له بقضية النصر.

قرر مركز التحكيم الرياضي تعليق عقوبة إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر، الصادرة عَنّْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ إطار الشكوى المقدمة من نادي النصر، والتي تفِيْد بأن لديه سجلات تثبت مفاوضات الاتحاد. مع حمدالله بينما كان فِيْ فترة الحماية فِيْ عقده مع النصر. لذلك، تم رفض تسجيل النقابة فِيْ فترة التسجيل الشتوية القادمة.

وأحرز أحمد حجازي هدف الاتحاد فِيْ شباك الرائد، ليرفع رصيد الاتحاد إلَّى 7 نقاط، ويحتل المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، بعد 3 جولات، فِيْما تجمد رصيد الاتحاد – رائد بـ 3 نقاط، فِيْ المركز العاشر. . .

يستضيف الاتحاد نظيره الخليجي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة”، فِيْما يستضيف الرائد ضيف الاتفاق على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، الخميس المقبل، فِيْ الجولة الرابعة. من مسابقة روشان الدوري السعودي.

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