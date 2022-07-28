لاعب الفتح الرباطي على أعتاب الانضمام للزمالك

كشفت تقارير صحفية جذابة عن دخول الزمالك في مفاوضات مع نادي الفتح الرباطي المغربي للتعاقد مع مهدي مبارك لاعب الفريق.

وبحسب صحيفة “هسبورت” المغربية، هناك مفاوضات رسمية بين الزمالك وإدارة فتح الرباط.

وكذلك اللاعب مهدي مبارك لإدراجه في صفوف القلعة البيضاء في السوق الصيفي الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة يمكن أن تنتهي قريبًا إذا قبل اللاعب تفاصيل العرض الذي قدمه الزمالك.

وأوضح أن ذلك يأتي بعد قرار إدارة نادي العاصمي عدم إقالة مبارك ومنتصر لحيمي لأي ناد مغربي.

ويواجه الزمالك نظيره المستقبل في تمام الساعة التاسعة مساء غد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

أعلنت لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة القدم عن هيئة تحكيم مباراة الزمالك والمستقبل المقرر لها يوم غد في الدوري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام محمد الحنفي لإدارة مباراة الزمالك والمستقبل، وأحمد حسام وأحمد توفيق مساعدين، والأستاذ منير هو الحكم الرابع.

في حين سيحضر محمود بسيوني ومساعده هاني عبد الفتاح تقنية VAR.

ويسعى نادي الزمالك للتغلب على نظيره نادي المستقبل في هذه المباراة لمواصلة اتجاه الانتصارات في الدوري العام.

ويأمل الزمالك في الحصول على النقاط الثلاث أمام فوتورو للاستمرار في المركز الأول بالدوري العام والاقتراب خطوة واحدة من التتويج.

من جانبه يطمح الفريق الأحمر والأسود إلى المفاجأة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض لإظهار التواجد في المربع الذهبي.

يدخل الزمالك هذه المباراة وهو يحتل المركز الأول في جدول الدوري الممتاز برصيد 60 نقطة من 26 مباراة.

وخاض الزمالك هذا الموسم 26 مباراة، وفاز في 19 مباراة، وخسر 4 مباريات وتعادل 3 مرات.