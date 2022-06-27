لاعب جديد ينضم لقائمة غيابات الهلال في مواجهة الفيصلي الحاسمة

عنصر جديد يدخل قائمة غيابات فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام الفيصلي، في اليوم الأخير من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي الأول لنادي الهلال، نظيره الفيصلي، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين مساء الإثنين.

وتأكد غياب مصعب الجوير لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم عن مواجهة الفيصلي، في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

وهكذا، يفتقد الهلال جانغ هيون سو، وعلي البلاحي، ومتعب المفرج، وغوستافو كويلار، ومحمد كنو، ومصعب الجوير، وعبد الإله المالكي، وماتيوس بيريرا، وصالح الشهري.

يتطلع فريق الهلال الأول لكرة القدم للفوز على الفيصلي للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.