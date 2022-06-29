لاعب سموحة يُشعل مدرجات الأهلي بشعار الزمالك

أشعل حمدي علاء لاعب وسط سموحة، مدرجات النادي الأهلي، خلال مباراة الفريقين الآن على استاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

اللاعب حمدي علاء خاطب جماهير الأهلي في مدرجات استاد الإسكندرية وأشار إليهم بشعار الزمالك، مما دفع جماهير الشياطين إلى شتمه.

جدير بالذكر أن حمدي علاء هو أحد أبناء نادي الزمالك، وتم إعارته لنادي سموحة في بداية الموسم الحالي، ليتألق مع فريق الإسكندرية، ويصبح اللاعب الأكثر طلبًا لعودة جماهير الزمالك. إلى صفوف الفريق الموسم المقبل.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الكروي الأولى بين النادي الأهلي ونظيره سموحة، بتقدم الجانب السكندري بهدفين.

ويواجه الفريق الكروي الأول، اليوم الأربعاء، النادي الأهلي، نظيره سموحة، في اليوم الثالث والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بضغوط هجومية من النادي الأهلي لكنها لم تترجم إلى أهداف، فاستطاع سموحة أن يخطف الهدف الأول في الدقيقة التاسعة عن طريق مروان حمدي.

واصل لاعبو الأهلي تهديد مرمى فريق الإسكندرية حيث أهدرت الفرص بشكل كبير.

واقترب محمد شريف من تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 40 لكن الكرة اصطدمت بالقائم فيما سجل عبد الكبير الوادي الهدف الثاني لسموحة في الدقيقة 45.