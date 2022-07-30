“لاعب كارثة”.. جماهِيْر الاتحاد تهاجم طارق حامد بعد ظهُوره الأول

وجه جمهُور الاتحاد غضبهم على الدولي المصري طارق حامد بعد ظهُوره لأول مرة مع العميد فِيْ مباراة ودية ضد لوسيرن السويسري.

وفاز الاتحاد بهدف دون رد، فِيْ أول تجربة ودية له على ملعب التدريب النمساوي، سجلها عبد الرزاق حمدالله.

وأصدر طارق حامد ركلة جزاء فِيْ مرمى الاتحاد نجح حارس الفريق “جروحي” فِيْ تصديها، كَمْا حصل على بطاقة صفراء لتدخلاته القوية ضد لاعبي لوسيرن.

وفِيْ السياق ذاته، أطلقت جماهِيْر الاتحاد هاشتاغ على موقع التدوين المصغر تويتر، تحت اسم طارق حامد، حيث هاجم البعض اللاعب عبر الهاشتاغ.

ووصف أحد المشجعين طارق حامد بأنه لاعب كارثي لتدخلاته القوية خلال المباريات والتي قد تكلف الاتحاد خطأ بسبب احتمال استمرار طرده.

فِيْما قارن مشجع آخر، طارق حامد، المحترف البرازيلي السابق بالفريق جوناس دي سوزا، فِيْ ظل الأخطاء التي ارتكبها اللاعبان.

“الكتاب يظهر من عَنّْوانه”، كانت كلمات أحد الجماهِيْر التي حثت قيادة النقابة على البحث عَنّْ لاعب وسط بدلاً من طارق حامد فِيْ وينتر ميركاتو بسبب أخطائه العديدة فِيْ المباريات.