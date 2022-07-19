لاعب كرة قدم ألماني مكون من 4 حروف، يعد هذا السؤال من الألغاز التي يتم ادراجها بكثرة عبر الانترنت، كما انه يعد هذا اللغز من أكبر الألغاز التي تثير التفكير لدى العديد من محبيه الرياضة وبالأخص الدوري الألماني، كما ويوجد الكثير من لاعبين كرة القدم ممن يحملون أسماءهم أربعة حروف ولكن اللغز خصص لاعب كرة قدم ألماني مكون من 4 حروف.

لاعب كرة قدم الماني مكون من 4 حروف

هناك الكثير من الاعبين كرة القدم ممن يحملو اسمائهم أربعة حروف، ولكن هناك لاعب كرة قدم ألماني مكون من 4 حروف وهو اللاعب مولر، والذي يعتبر من أبرز اللاعبين في كرة القدم، ويعد صانع الألعاب والهجوم ويلعب مع نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، وأنه أحد أفضل اللاعبين الذين يلعبون بدون الكرة على الإطلاق بسبب تمركزه القوي في الملعب.

حل لغز لاعب كرة قدم الماني مكون من 4 حروف

هناك الكثير من مشاهير كرة القدم المكون أسمائهم من أربعة حروف، ويعتبر لغز لاعب كرة قدم ألماني مكون من 4 حروف من الألغاز التي توجد في لعبة كلمات المتقدة ولعبة وصلة، وحل اللغز هو اللاعب مولر، والذي يعتبر من أفضل اللاعبين في المنتخب الألماني وحقق نسبة كبيرة من البطولات.

من هو اللاعب مولر ويكيبيديا

يعتبر اللاعب مولر من أبرز اللاعبين في المنتخب الألماني، وهو من مواليد 1989، ويبلغ من العمر 32 سنة، ويلعب في مركز وسط، كما يعد مولر لاعب متعدد الاستخدامات، وتتميز بلياقته الجيدة وركضه المتوازن، استطاع مولر أن يحقق الكثير من الجوائز الرياضية المحلية والدولية.

تعتبر لعبة وصلة من الألعاب التي تهتم بالمشاهير وذلك عن طريق الكلمات والصور المتقطعة ومن ضمن الاسئلة لاعب كرة قدم ألماني مكون من 4 حروف الجواب هو اللاعب مولر، وهو لاعب في المنتخب الالماني.