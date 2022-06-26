لاعب مصري يجذب أنظار تركي آل الشيخ (صورة)

لفت اللاعب المصري نور الدين البحر، لاعب فريق الاتحاد السعودي، اهتمام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية وصاحب نادي المرية الإسباني.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر “أبي لاعب سعودي شاب يدعمه لكنه مجتهد وموهوب ويدعمه للآخر والنظام لدينا جاهز. من يلعب! من كان اسمه أو جنسيته! “

ورد أحد المتابعين على “آل الشيخ” قائلًا “هناك لاعب أسطوري وصدقني هو سيثير إعجابك بطريقة غير طبيعية ولكن للأسف ولد في السعودية هو ليس سعودي. .

طلب تركي آل الشيخ معلومات عن نور الدين البحر لمعرفة المزيد عنه ودعمه في الفترة المقبلة.

يشار إلى أن تركي آل الشيخ يسعى للاستعانة ببعض اللاعبين العرب والسعوديين للانضمام إلى ناديه الإسباني الميريا الذي تأهل للدوري الإسباني في الموسم الجديد.