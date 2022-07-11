لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي في المباريات المقبلة

يقترب اللاعب الصاعد زياد طارق من حجز مركز رئيسي في تشكيل النادي الأهلي خلال مباريات بطولة الدوري المقبلة.

اختار البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب النادي الأهلي، دفع اللاعب الشاب في المباريات، بعد أن تمكن مؤخرًا من إثبات نفسه.

ويريد سواريز الاستفادة من رغبة اللاعب في إثبات مدى ملاءمته للعب بشكل أساسي، بعد أن أظهر نفسه بمستوى متميز خلال المباريات التي لعب فيها كبديل.

وتأتي رغبة سواريس في الاستفادة من اللاعب بعد أن تمكن من إثبات نفسه وتمكن من تقديم نفسه بشكل مميز خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة.

كما يأمل سواريس أن يملأ زياد طارق الفراغ في التشكيلة بسبب الإصابات العديدة نتيجة الموقف المليء بالضغوط.

وتعرض الأهلي للتعادل السلبي أمام الجونة في مباراته الأسبوع الماضي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره فيوتشر غدا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا من الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة.