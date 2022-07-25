لافروف محادثات حول إنشاء مصنع لإنتاج لقاح سبوتنيك ضد كورونا فِيْ مصر

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنه تحدث مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الأحد، خلال جلسة مباحثات بالقاهرة، حول إنشاء مصنع لإنتاج لقاح سبوتنيك ضد كورونا فِيْ مصر.

وأضاف لافروف أننا بحثنا تطوير التبادل التجاري والتعاون التكنولوجي بين مصر وروسيا ومشروع الضبعة النووي والمنطقة الروسية بقناة السويس.

وأشار إلَّى أن حجم التبادل التجاري مع مصر تجاوز 4.5 مليار دولار.

وأكد أن العقوبات الغربية تعرقل الدعم الروسي للدول الأفريقية.

وقال وزير الخارجية الروسي، إن “الموانئ الروسية تعاني من حصار غربي، وقد تلقينا تعهدات فِيْ تركيا بإنهاء ذلك”.

وأضاف أن إزالة الألغام من البحر الأسود أحد عوامل نجاح صادرات الحبوب من أوكرانيا.

بدأ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأحد، زيارة رسمية إلَّى القاهرة، حيث سيجري محادثات مع القيادة المصرية.

التقى لافروف بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. بعد ذلك، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي عقد معه لقاء ثنائيًا، ثم انضم إليه لاحقًا أعضاء وفدي البلدين.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الروسي للقاهرة فِيْ خضم أزمة الغذاء التي تعيشها عدة دول أفريقية، بسبب قلة الواردات الغذائية من روسيا وأوكرانيا.