لاقتناء آيفون 14.. استغنِ عَنّْ راتب 5 أشهر فِيْ مصر

بين الترقب والانتظار، أصبح المستهلكون فِيْ العالم مهُووسين باقتناء iPhone 14 الجديد … ولكن ما هُو المبلغ الذي يكفِيْ أن يشتريه مستهلك عربي واحد

طرحت شركة آبل نسختين من هاتف iPhone 14 الجديد، نسخة بسعة تخزين 128 جيجا بايت وسعر 799 دولارًا، ونسخة بسعة تخزين 256 جيجا بايت بتكلفة 899 دولارًا.

تبدو الأسعار باهظة بالنسبة للمستهلكين فِيْ الدول العربية منخفضة الدخل، لكنها تبدو ميسورة التكلفة للمستهلكين فِيْ الدول العربية ذات الدخل المتوسط ​​والعالي.

المفارقة هنا أنه على الرغم من التضخم المتسارع وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ينتظر المستهلكون العرب إطلاق iPhone 14 فِيْ المتاجر والأسواق.

3 هُواتف iPhone 14 بمتوسط ​​راتب شهري قطري

تحتل قطر المرتبة الثانية عربياً والحادية عشرة عالمياً من حيث متوسط ​​الدخل. متوسط ​​الراتب الشهري 3.168 دولارًا أمريكيًا ؛ حسب إحصائيات صادرة عَنّْ مجلة “CEOs World” الأمريكية فِيْ أغسطس 2022.

هذا يعَنّْي أنه يمكن للمستهلك القطري الواحد شراء 3 هُواتف iPhone 14 من راتب شهر واحد فقط.

اقتناء جهازي “iPhone 14” براتب شهر فِيْ السعودية والكويت

فِيْ المرتبة الثالثة عربياً جاءت السعودية بمتوسط ​​راتب 1،888 دولار. وهذا يعَنّْي أنه يمكن للمستهلك السعودي شراء جهازي iPhone 14 من راتب شهر واحد فقط.

احتلت الكويت المرتبة الرابعة عربياً والسادسة والعشرون عالمياً، بمتوسط ​​راتب شهري قدره 1854.45 دولاراً. هذا يعَنّْي أيضًا أنه يمكنك شراء جهازي iPhone 14s دفعة واحدة من السعر.

احتلت البحرين المرتبة 28 عالمياً بمتوسط ​​1728.74 دولاراً، ما يعَنّْي شراء هاتفِيْن من نوع iPhone 14 بسعة تخزين 128 جيجابايت، أو هاتف واحد فقط من فئة 256 جيجابايت.

واحتلت سلطنة عمان المرتبة السادسة عربيا والثالثة والثلاثين عالميا وجاءت سلطنة عمان بمتوسط ​​1626.64 دولار. وهذا يعَنّْي أنه يمكن للمستهلك العماني شراء هاتفِيْن جديدين من نوع iPhone 14 بفئة 128 جيجابايت (1598 بسعر 799 دولارًا)، أو شراء هاتف واحد فقط من فئة 256 جيجابايت.

شراء هاتف واحد فقط بمتوسط ​​الراتب اللبناني

على الرغم من الأزمات التي يمر بها لبنان، فقد احتل المرتبة 47 عالمياً، بمتوسط ​​راتب يزيد عَنّْ 837 دولاراً شهرياً، ما يعَنّْي أنه لا يمكن للمستهلك اللبناني سوى امتلاك جهاز iPhone 14 بسعة تخزين 128 جيجابايت.

iPhone 14 يبتلع راتب 3 أشهر فِيْ المغرب و 5 أشهر فِيْ مصر

أما المغرب فقد احتل المرتبة 86 عالمياً بمتوسط ​​راتب 385 دولاراً، ما يعَنّْي أن المستهلك يحتاج إلَّى أجر 3 أشهر ليتمكن من شراء iPhone 14 واحد فقط.

وجاءت مصر فِيْ المرتبة الأخيرة عربياً، والمرتبة 100 عالمياً من بين 105 دول، بمتوسط ​​راتب شهري قدره 219 دولاراً (ما يعادل 4239.84 جنيهاً مصرياً). هذا يعَنّْي أنه يجب على المستهلك المصري ادخار راتب 5 أشهر فقط من أجل شراء iPhone 14.