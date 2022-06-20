لاول مرة اسرار تحضير طبق مشكل فواكة اللحوم وطبق السمين بالطريقة المصرية

تعد فواكه العيد أو الدهن أو المذبح طبقًا مصريًا شهيرًا شهيرًا يتم تقديمه في ليالي عيد الأضحى ويتم تقديمه في بعض المطاعم الشهيرة لتقديم الأطباق الشعبية. اليوم نقدم لكم ثمار المذبح بأبسط الطرق وأشهىها.

طرق تحضير مشكلة الدهون بأنواعها وحلويات اللحوم

مثل هذا الطبق يحظى بشعبية كبيرة في مصر ويعتبر من الأطباق الرئيسية خلال عيد الأضحى المبارك ، ونظرا لاقتراب تلك المناسبة السعيدة ، قدمنا ​​لكم في هذا المقال كيفية تحضير معظم هذه الأطعمة

مكونات طبق اللحم بالفواكه المشكلة:

نصف كيلو كبد بلدي. نصف كيلو دهن. يقطع الطحال كله. نصف كيلو كرشة نظيفة. ربع كيلو قلوب بلديه. ربع كيلو بلديه كلى. 10 فصوص ثوم مفروم. ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة بهارات مشكلة. نصف ملعقة صغيرة بهارات الكبد. قطع الفلفل الأخضر الحار أو البارد حسب الرغبة إلى قطع. 2 ملاعق كبيرة زيت.

طريقة تحضير طبق فواكه مشكل:

نغسل الزغب والكرشة جيدًا بالماء ، ثم نحضر وعاءًا عميقًا ونضيف الماء فيه.

نرفع القدر فوق النار حتى يغلي ، ثم نضيف الفالشة والكرشة والطحال حتى تغلي جيداً.

بعد النضج نقوم بترشيحها من الماء ونتركها لتبرد تماما.

نقطع الفالشة والكرشة والكحل إلى شرائح أو مكعبات طولية حسب الرغبة.

ثم نحضر مقلاة عميقة ونرفعها على النار ثم نضيف الزيت فيها.

نقطع القلوب والكلى ونضيفها إلى الزيت بالفلفل ونقليها جيداً.

ثم نضيف لهم كوب ماء مغلي ونتركهم حتى ينضجوا جيداً.

ثم نحضر مقلاة كبيرة ونضيف إليها كمية من الزيت ثم نضيف الدهن.

نضيف الطحال والكرشة ونقلبهم جيداً ونتركهم يكتسبوا اللون البني جيداً.

ثم نضيف القلوب والكلى لهم ، ونقلبهم جيداً ، ثم نرفعهم من الوعاء.

في نفس المقلاة ، أضيفي الثوم المفروم والكبد ، ثم أضيفي الفلفل الأخضر.

ثم نضع الدهن والكرشة والقلوب والكلى والطحال على الكبد.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والبهارات المختلطة ونقلبهم معا.

اتركها على النار لمدة خمس دقائق ثم قدمها في طبق التقديم.

قدمي فواكه مشكلة ساخنة ولذيذة مع الخبز والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة والمخللات.

مكونات خلطة السائل المنوي: