لاول مرة كيك الايس كريم السريع فِيْ اقل من ١٥دقيقة ومناسب للاطفال والكبار

الكيك من أفضل أنواع الحَلْويات التي تتميز بطعمها اللذيذ ولها أكثر من نكهة ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة.

وهِيْ من الحَلْويات التي يقبلها الكثير من الناس سواء أكانوا كبارًا أو صغارًا، ستجد فِيْ مقالتنا التالية خطوات تحضير كعكة الآيس كريم.

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خطوات عمل كعكة الآيس كريم

تحضر كعكة الآيس كريم بمكونات بسيطة وليست رخيصة، فِيْ السطور التالية ستجد المكونات لتحضير خليط الكيك

ثلاث بيضات. ثلاث ملاعق كبيرة دقيق. ثلاث ملاعق كبيرة زيت. ثلاث ملاعق كبيرة من السكر. ملعقة كبيرة من الكاكاو. ملعقة ملح فانيلا.

مكونات الحشو

مقبول.

علبة حَلْيب.

شوكولاتة.

رقائق الشوكولاته.

خطوات التحضير

يتم تحضير كعكة الآيس كريم بخطوات بسيطة وغير مكلفة، وإليك الخطوات التالية

أولاً، يتم الحصول على وعاء يتم فِيْه فصل الصفار عن البيض.

ثم اخلطي بياض البيض بالملح حتى يصبح لديك قوام متجانس.

ثم يضاف السكر البودرة إلى صفار البيض ويخلط حتى يصبح قوامه كريمي.

بعد ذلك، يضاف كل من الفانيليا والزيت إلى صفار البيض، ويمتزجان باستمرار.

يُضاف المزيج إلى بياض البيض مع التحريك برفق باستخدام ملعقة.

ثم يضاف الدقيق والكاكاو إلى الخليط السابق.

نحضر صينية للخبز وتدهن بالزبدة ثم توضع بداخلها خليط البسكويت.

ثم يُخبز الخليط فِيْ الفرن ويترك حتى ينضج.

الخطوة التالية هِيْ خلط الكريمة السائلة حتى يتضاعف الحجم.

بعد ذلك، يضاف الحَلْيب المكثف المحَلْى والشوكولاتة.

ثم تضاف رقائق الشوكولاتة ثم يوضع الخليط فوق الكيك.

الوجه مزين بالكريمة والشوكولاتة.

اتركه فِيْ الثلاجة طوال الليل قبل التقديم.

كيفِيْة صنع كعكة الآيس كريم برقائق الشوكولاتة

يعتبر من أفضل أنواع الكيكات التي تتميز بنكهتها اللذيذة وكذلك سهُولة التحضير وإليكَمْ المكونات

كيلو آيس كريم فانيليا.

أربعمائة جرام من بسكويت الشوكولاتة.