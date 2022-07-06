لا إصابات بين السعوديين إثر حريق موريشيوس والرميحي تسرد اللحظات الحرجة

أكدت القنصلية العامة السعودية في موريشيوس بشرق إفريقيا، عدم الإبلاغ عن إصابات بين المواطنين السعوديين نتيجة حريق منتجع لوكس بيل مار الليلة الماضية.

المجمع احترق # موريسيو وذهبت جميع أغراضنا … كنت أنا وعائلتي الحمد لله خارج المجمع. إنهم يستحقون سجدة الامتنان 🙏 … شكرا #السفارة #المملكة العربية السعودية هنا اللي يفتخر انه سعودي لم يخذلونا في كل شئ بل تركونا نشكو من وضعنا والله يعوضنا بالخير 💔 الحمد لله على كل حال pic.twitter.com/wTN9W8e10F

– ريم بنت عبدالله الرميحي (@ reemalrumaihi2) 3 يوليو 2022

وبدأت القنصلية مهامها بتزويدهم بجميع التسهيلات الممكنة وضمان سلامتهم، متمنيةً دوام الصحة والسلامة لجميع المواطنين السعوديين.

لحظات حرجة

من جهتها، وصفت سيدة الأعمال والمؤثرة الاجتماعية ريم الرميحي اللحظات الحاسمة للحريق في مقابلتها مع Al-Arabiya.net.

قالت إنها كانت مع أطفالها خارج المنتجع، حيث تلقت مكالمة من صديقة تطلب منها العودة إلى المنتجع، وأبلغتها بالحريق، ولم يكن سوى لحظات قبل أن تتلقى مكالمة من موظف في القنصلية طمأنتها وعائلتها، حيث أبلغوها بوجودهم في مكان بعيد عن المنتجع الصحي لإعطائها الخطوات التي يجب اتباعها، أخذت على أهمية الذهاب إلى منتجع صحي آخر، ونسقت لتوفير مكان آمن لها ولأسرتها .

وأضاف “علم أن الحريق في الفيلا التي يسكن فيها بلغ 100٪”.

دور القنصلية

وسلط الرمحي الضوء على دور القنصلية في دعمه من خلال إرسال الأدوية والملابس لها ولأسرتها ومراقبة حالتها والاتصال بالطمأنينة كل 10 دقائق حتى يتأكدوا من أنها وعائلتها بخير. بلدهم، الذي لا يدخرون جهداً لدعمه في أي مكان في العالم.