لا اسهال بعد اليوم مع هذه الأطعمة

الإسهال هو أحد أمراض الجهاز الهضمي التي تحدث نتيجة التعرض لعدوى فيروسية أو تناول طعام ملوث، مما يؤدي إلى آلام شديدة في البطن وجفاف.

هناك طرق طبيعية لعلاج الإسهال في المنزل

الزبادي من العلاجات الفعالة للتخلص من الإسهال حيث أنه يعيد توازن البكتيريا في المعدة ويقلل من أعراض الإسهال.

السوائل اشرب السوائل لتقليل الجفاف الناتج عن الإسهال وتنظيم حركة المعدة.

الزنجبيل من أفضل المشروبات لعلاج مشاكل المعدة مثل التقلصات وآلام البطن ومشاكل الجهاز التنفسي وما إلى ذلك. كما أن لها دور فعال في علاج الإسهال.

النعناع وهو من الأعشاب التي تساعد في تخفيف آلام المعدة والتشنجات والإسهال.

خل التفاح يحتوي على خصائص تحارب الفيروسات والبكتيريا، وتعالج الإسهال والتشنجات.