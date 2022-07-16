لا تتجاهل تلك الأعراض … 9 أعراض لمشاكل الكبد تعرف أنك مصاب بالكبد

يعتبر الكبد من أهم الأعضاء الحيوية فِيْ جسم الإنسان، ووظيفته الأساسية تنقية الدم من الجهاز الهضمي قبل أن ينتشر إلى باقي أجزاء الجسم، كَمْا أنه مسؤول عن إنتاج البروتينات اللازمة للجهاز الهضمي. الدم. . تجلط.

ولأنه يلعب دورًا مهمًا فِيْ جسم الإنسان، فمن الضروري جدًا الحفاظ عليه وحمايته من المشكلات الصحية الخطيرة مثل التهاب الكبد وتليف الكبد والسرطان القاتل.

نظرًا لأن التشخيص المبكر لأمراض الكبد هُو أفضل طريقة لإدارتها وإنقاذ المرضى من المضاعفات الخطيرة، فإليك 9 علامات إنذار مبكرة لتلف الكبد، وفقًا لـ Bold Sky Health

1- انتفاخ البطن

يمكن أن يكون انتفاخ البطن علامة مبكرة على أمراض ومشاكل الكبد، حيث يشير هذا التورم أحيانًا إلى حالة تسمى الاستسقاء، وهُو تراكَمْ السوائل فِيْ جدار البطن، مما يشير إلى فشل الكبد والتليف الكبدي اللاحق.

2- كدمات

بمعنى ما، يلعب الكبد دورًا مهمًا فِيْ إنتاج البروتينات اللازمة لتخثر الدم، لذلك فهُو لا يعمل بشكل صحيح، مما يجعل المرضى أكثر عرضة للكدمات والنزيف المتكرر.

3- التعب والضعف المستمر

الشعور بالضعف، والشعور الدائم بالتعب الشديد وعدم القدرة على العمل، قد يشير ذلك إلى وجود مشكلة فِيْ الكبد بسبب انخفاض مستويات الأكسجين فِيْ الدم وتراكَمْ السموم بسبب عدم قدرة الكبد على أداء وَظْائِفْه بكفاءة.

4- الغثيان وفقدان الشهِيْة

يعتبر الغثيان وفقدان الشهِيْة من أولى علامات أمراض الكبد. تعتبر مشاكل الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم وحرقة المعدة والقيء من أعراض تلف الكبد أو الالتهاب.

5- اصفرار الجلد والعينين

فِيْ عملية التمثيل الغذائي وتدمير الخلايا القديمة، يتم إنتاج مادة صفراء تسمى البيليروبين، وإذا كان الكبد سليمًا، فسيتم التخلص من هذه المادة تلقائيًا، وفِيْ هذه الحالة يحدث اليرقان مع مشكلة أخرى. أعراض مثل البول الداكن والغثيان.

6- آلام فِيْ البطن

يمكن أن يسبب تليف الكبد ألمًا شديدًا فِيْ البطن يبدأ عادةً فِيْ الجزء العلوي الأيمن أو السفلي من القفص الصدري الأيمن. غالبًا ما يكون الألم مصحوبًا بخفقان ووخز.