تسببت أزمة أسعار الأسمدة المرتفعة بشكل حاد فِيْ أن يلجأ المزارع الألباني ألبان كاكالي إلَّى الأساليب التقليدية لتغذية أرضه باستخدام مخلفات القهُوة.

يقول المزارع، الذي يمتلك نصف هكتار فقط من الأراضي الزراعية فِيْ بلدة ماموراس شمال غرب ألبانيا، إنه بعد تداعيات جائحة كورونا والصراع الروسي الأوكراني، لم يستطع تحمل تكلفة الأسمدة الكيماوية المستوردة من الخارج.

من أجل تقليل النفقات، لجأ كاكالي إلَّى القهُوة المطحونة، وهِيْ سماد طبيعي متوفر بكثرة فِيْ ألبانيا، حيث القهُوة هِيْ المشروب المفضل بينما تنتشر المقاهِيْ فِيْ جميع أنحاء البلاد.

يقول كاكالي إنه يجمع ما يصل إلَّى 40 كيلوجرامًا من البن المطحون يوميًا من مزرعته. “الألبان شغوفون بالقهُوة”.

لكن عملية تحويل “تفل قصب السكر” إلَّى سماد تستغرق وقتًا طويلاً، حيث يجب أولاً جمع بقايا القهُوة قبل خلطها بالأعشاب، ثم الانتظار ثلاثة أشهر حتى يصبح الخليط جاهزًا للاستخدام.

ومع ذلك، فإن المنتج النهائي “غني بالنيتروجين والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهُو بديل جيد للأسمدة الكيماوية” و “يطرد الحشرات”، كَمْا يقول كاكالي.

عاد العديد من مزارعي الألبان البالغ عددهم 280 ألفًا إلَّى الأساليب التقليدية المماثلة لتغذية ترابهم بدلاً من دفع أسعار عالية للأسمدة المستوردة.

محاصيل جديدة

يقول الخبراء إن الأسمدة والوقود يشكلان أكثر من 45 فِيْ المائة من تكاليف الإنتاج الزراعي فِيْ البلاد.

تستورد ألبانيا جميع الأسمدة بعد تدمير مصانعها بعد سقوط الشيوعية فِيْ أوائل التسعينيات.

احتلت روسيا المرتبة الأولى فِيْ تصدير الأسمدة إلَّى ألبانيا العام الماضي بقيمة إجمالية قدرها 11 مليون دولار، وفقًا لقاعدة بيانات التجارة التابعة للأمم المتحدة.

وعَنّْ طريق التحول إلَّى القهُوة المطحونة، يقول كاكالي إنه يوفر ما بين 1500 و 2000 يورو سنويًا.

نظرًا لأن جائحة COVID-19 عطل التجارة العالمية، قام Kakali بتنويع مزارعه ويركز الآن على زراعة المحاصيل الغريبة بما فِيْ ذلك باشن فروت وتوت غوجي، بعد توقف واردات الفاكهة من أمريكا الجنوبية أثناء الوباء عَنّْدما بدأ الطلب فِيْ الارتفاع.

تقول زوجته جولي، وهِيْ ممرضة تبلغ من العمر 34 عامًا “كان الطلب على هذين النوعين من الفاكهة مرتفعًا لأنهما معروفان بقدرتهما على المساعدة فِيْ تعزيز جهاز المناعة وخصائصهما المضادة للأكسدة”.

هذا العام وحده، حصد كاكالي نصف طن من فاكهة العاطفة، التي تباع بحوالي 15 يورو للكيلوغرام الواحد، وليس مبلغًا صغيرًا فِيْ ألبانيا، حيث يبلغ متوسط ​​الراتب 460 يورو.

يقول كاكالي “يحبها الناس كثيرًا ورائحتها رائعة وهِيْ أفضل من تلك الموجودة فِيْ بلدانهم الأصلية لأن كل شيء جديد هنا”.

يقول ألبان زوسي، رجل الأعمال الذي كان ينتج الأسمدة العضوية من مخلفات الحيوانات فِيْ ليغا شمال ألبانيا، إن ارتفاع الأسعار كان له “جانب إيجابي” لأنه سمح للمزارعين بالعودة إلَّى جذورهم.

يقول فاتمير ندوجي، طاهٍ فِيْ مطعم تحيط به مزرعة، يصنع أطباقه الخاصة “على الرغم من الصعوبات، لا تزال الفرص قائمة”.