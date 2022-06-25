لا تجمع هذه الأطعمة معا

هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب تجنبها خاصة إذا كنت تريد أن تبدو أصغر سنًا بشكل طبيعي

البروتين + السكر (أو الكربوهيدرات المكررة) مثل شواء اللحم بالصلصة المحتوية على السكر الدهون + السكر (أو الكربوهيدرات المكررة) مثل الآيس كريم

عندما يتم الجمع بين هذه، أو ما هو أسوأ عندما يتم دمجها وتسخينها، تسبب المركبات AGEs – منتجات نهائية متقدمة للجليكشن.

يمكن أن تسبب الأعمار

مضاعفات المرض

الأكسدة الضخمة

التقدم في السن بسرعة

ماذا أفعل

تجنب السكر

تستهلك الثوم المهروس

تناول كارنوزين (نوع من الأحماض الأمينية التي تساعد مرضى الساد)

استهلاك البنفوتيامين (يساعد مرضى السكر والغرغرينا)

سيساعدك الاستمرار في اتباع نظام كيتو الغذائي الصحي والصيام المتقطع على تجنب هذه المجموعات الغذائية الخطيرة والأعمار، بما في ذلك مساعدتك على أن تبدو أصغر سناً بشكل طبيعي.