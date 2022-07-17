لا تخبري أحد.. عصير الجرجير للشعر لطول ولمعان وكثافة رهِيْبة من أسرار جدتي لشعر كخيوط الحرير

بالرغم من أن الجرجير من الخضروات المفِيْدة التي تضاف للسلطة مما يزيد من فوائدها، إلا أن البعض يحاول استخدامها فِيْ استخدامات مختلفة منها استخدامه للشعر، حيث أنه يمد الشعر بالعديد من الفِيْتامينات الضرورية لتقويته، لذلك سنقوم بذلك. وضح من خلال المقال أسهل طريقة لاستخدام عصير الجرجير للشعر عليك اتباعه حتى النهاية.

عصير الجرجير للشعر

بدلًا من شراء المنتجات المستخدمة فِيْ العناية بالشعر، يمكنك أيضًا صنع عصير جرجير مفِيْد وغير مكلف، على النحو التالي

تجربتي مع عصير الجرجير للشعر

عشرة أعواد من الجرجير.

ربع كوب زيت زيتون.

ربع كوب زيت ثوم.

كيفِيْة التحضير والاستخدام

اشطف الجرجير جيدًا تحت الماء الجاري مع القليل من الخل.

اشطف الجرجير ثم ضعه فِيْ الخلاط.

أضف زيت الزيتون إلى الجرجير.

يضاف زيت الثوم ويخلط جيدا حتى تحصل على عصير.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء وشامبو الشعر.

ضعي العصير على كل جزء من شعرك واتركيه يتغلغل فِيْ الداخل.

اتركي شعرك مغطى بالعصير لمدة ساعة ثم اغسليه بالماء والشامبو مرة أخرى.

حاول استخدامه ثلاث مرات فِيْ الأسبوع للحصول على نتيجة جيدة.

فوائد الجرجير للشعر

فِيْما يلي أهم فوائد الجرجير للشعر كَمْا يلي

من العوامل التي تساعد على جعل الشعر أنعم وذات ملمس حريري.

يقضي على المشكلة التي يواجهها الكثيرون والتي يصعب إيجاد حَلْ لها وهِيْ قشرة الرأس.

يقوي الشعر ويجعله غير عرضة للتساقط.

يساعد على تقوية جذور الشعر.

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على شعر طويل بكثافة كبيرة، فعليك استخدام الجرجير، لذلك يعتبر الجرجير من العناصر الغنية بالمعادن والفِيْتامينات التي تساعد على نمو بصيلات الشعر.

يعطي عصير الجرجير الشعر لمعاناً ممتازاً ومظهره الجميل.

يخلصك من مشاكل سعال الشعر.

فِيْ نهاية المقال عن عصير الجرجير للشعر، نوضح لك كيفِيْة تحضيره بالإضافة إلى زيت الثوم لمساعدتك فِيْ الحصول على العديد من المزايا، ونعرض لك أيضًا أهم فوائد الجرجير للشعر، لذا الآن يجب عليك استخدام وحفظه حتى تستفِيْد من كل عناصره المفِيْدة.